Falia del Lazio

La falia è un prodotto tipico della cittadina di Priverno, nel basso Lazio. Si tratta di un impasto croccante e morbido al tempo stesso, che di solito viene farcito con ingredienti locali. L’origine della falia è piuttosto incerta, ma alcune fonti orali suggeriscono che la ricetta sia stata coniata da una fornaia del posto di nome Lia.

Gli artigiani locali si sono riuniti in un’associazione per dare continuità e visibilità a questa ricetta, definendola come qualcosa di unico che non rientra nelle categorie di pizza, focaccia o pane. La ricetta della falia prevede l’uso di farina, acqua, lievito e olio, e la superficie è irrorata con generose dosi di olio. Il prodotto viene modellato in forma allungata con due solchi centrali e può essere farcito con vari ingredienti, come broccoletti, chiacchietegli, salumi, formaggi, marmellate e verdure.

Tra gli ambasciatori di questo prodotto c’è il pizzaiolo Luca Mastracci, che propone la falia in tutte le sue pizzerie e anche ad eventi in giro per l’Italia. Mastracci ha affinato la ricetta e la presentazione, rendendola un prodotto meno contadino e più raffinato. Ha cominciato a studiare la falia e a lavorare sugli impasti e sulla presentazione, trasformandola in un piatto di portata con un nuovo aspetto e un nuovo approccio.

La falia può essere presentata in varie declinazioni, come ad esempio con ricotta e parmigiano, puntarelle e alici, o broccoletti ripassati. Alcuni ristoranti, come la Pizzeria La Passeggiata di Priverno, la servono anche come dessert, con ricotta di bufala e vaccina, cannella e cioccolato fondente al 70%, o salata con carpaccio di Black Angus, bufala, basilico e olio EVO.