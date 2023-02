FALARY Calzini Uomo Donna 10 Paia Sportivi Corti Unisex Ottima Qualità e Comodità

Le calze

FALARY



L'area della punta è ben cucita, il tallone è rinforzato, il calzino è elasticizzato, resistente e comodo da indossare. sono realizzate in cotone di alta qualità con filo lungo, morbide, resistenti al sudore e traspiranti. I calzini

FALARY

sono disponibili in tre colori: nero, bianco e grigio. Disponibili in quattro taglie: 35-38, 39-42, 43-46 e 47-50. Contenuto del pacchetto: 1 * 10 paia di calzini

Tessuto di alta qualità



Cotone prevalentemente a fibra lunga, morbido e delicato sulla pelle, alto comfort;

Alta permeabilità all’aria



Materiale naturale, traspirante e rinfrescante, previene la sudorazione e l'odore, inibisce efficacemente i batteri;

Buona elasticità



Realizzate in materiale elastico di alta qualità, le calze sono elasticizzate e comode da indossare;

Resistenti all’usura e durevoli



L’area della punta è ben cucita, i dettagli sono ben curati, il tallone è rinforzato e non è difficilmente si bucano;

[Traspirante contro il sudore] Materiali di alta qualità riducono il sudore, danno una buona traspirabilità, impediscono la sudorazione e l’odore che puo essere causato, inibiscono efficacemente i batteri.

78% Cotone, 20% Poliestere, 2% Elastan

Lavare a 40°

[Alta qualità e durata] Filo sottile, cucitura piatta, rinforzo del tallone, forte resistenza all’usura, tessuto liscio e contro la formazione di lanugine.

[Non lascia segni di elastico] Materiale in fibra elastica di alta qualità, le calze sono aderenti, ma non stringono eccessivamente, si adattano al tallone e non si scivolano facilmente.

[Semplici e versatili] calze corte da uomo e da donna, nere, bianche e grigie, unicolore, di medio spessore, adatte a tutto l’anno, facili da abbinare a vari tipi di scarpe.

20,67€