Fal TTG un appello: rivitalizzare i territori e raddoppiare il PIL del turismo

A margine del TTG di Rimini, fino all’11 ottobre, Dina Ravera, Presidente e fondatrice di Destination Italia, ha lanciato una proposta in risposta al nuovo Piano Isole Minori di Infratel, finanziato con oltre 45 milioni di euro dal PNRR. Questo progetto ha l’obiettivo di garantire connettività alle 21 isole italiane che soffrono un elevato divario digitale a causa di reti obsolete. Ravera ha espresso il suo plauso a Infratel, sottolineando però che la digitalizzazione da sola non basta per rilanciare l’economia dei comuni minori. Secondo la presidente, investire nel turismo internazionale di qualità è essenziale per valorizzare il patrimonio paesaggistico, culturale e storico di questi territori e stimolare il sistema economico.

Ravera ha evidenziato come il mercato del turismo, del valore superiore ai 2.000 miliardi di dollari, stia cercando esperienze uniche e autentiche in luoghi meno conosciuti. Puntando sul turismo di alta gamma, anche un incremento modesto del flusso turistico nazionale potrebbe avere un impatto considerevole sul PIL, passando dal 13% a oltre il 25%. Per raggiungere questi obiettivi, è necessario un forte sforzo di coordinamento tra pubblico e privato per migliorare la qualità dell’accoglienza e dell’offerta esperienziale nelle isole e nelle aree interne, rendendole attraenti per i viaggiatori in cerca di esperienze autentiche.

Ravera ha anche sottolineato che, adottando questa strategia, non si creerebbe solo ricchezza per il Paese senza aggravare il problema dell’overtourism, ma si contribuirebbe anche alla valorizzazione delle comunità locali, affrontando il problema dello spopolamento dei comuni minori, che rappresentano il vero tessuto culturale dell’Italia.

Destination Italia sta già investendo in questa direzione, collaborando con istituzioni, imprese e associazioni nazionali e locali. L’obiettivo è promuovere le eccellenze italiane, ancora poco conosciute, mediante una presenza organizzata in ogni grande città a livello globale. Ravera conclude affermando l’impegno di Destination Italia nel valorizzare il patrimonio italiano, cercando di costruire un futuro migliore per questi territori e per il turismo in generale.