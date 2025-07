Fake news su Antonacci e Scotti: la verità svelata

Negli ultimi giorni, il fenomeno delle falsità sui social media ha colpito diversi volti noti del mondo dello spettacolo. Particolarmente coinvolti sono stati Biagio Antonacci e Gerry Scotti, entrambi bersaglio di bufale riguardanti la loro salute.

Una notizia falsa ha divulgato che Biagio Antonacci fosse stato ricoverato in ospedale a causa di un soffocamento. Il cantante, per chiarire la situazione e rassicurare i fan, ha pubblicato un video su Instagram nel quale canta accompagnato dalla chitarra, affermando di stare bene. Nella sua descrizione ha anche evidenziato che le fake news siano “tossiche per l’anima” e sottolineato l’importanza della verità.

Parallelamente, Gerry Scotti è stato oggetto di articoli fuorvianti che lo hanno descritto come gravemente malato. Le notizie sostenevano che fosse stato ricoverato in terapia intensiva con gravi danni a fegato, reni e pancreas. Tuttavia, tali affermazioni si basavano su dichiarazioni rilasciate dallo stesso Scotti durante la pandemia di Covid-19, riportando esperienze passate e non attuali.

Questi episodi mettono in luce il problema crescente delle informazioni fuorvianti che utilizzano la preoccupazione dei fan per generare clic. Le autorità e i personaggi coinvolti continuano a smentire tali notizie, evidenziando la necessità di un’informazione più responsabile.