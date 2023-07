Fairylands Celtic Festival torna a Guidonia dal 12 al 16 luglio

Dal 12 al 16 luglio, presso la Pineta di Guidonia in via Roma, torna il più grande festival di musica e cultura celtica del Centro-Sud Italia. Cinque giorni di concerti e spettacoli live, stand espositivi, e gastronomici, con ingresso gratuito. A sei anni dall’ultimo appuntamento il Clan organizzatore torna a dare il benvenuto all’interno del villaggio celtico più famoso del Centro-Sud Italia per l’edizione 2023 del Fairylands Celtic Festival di Guidonia. Oltre trenta i concerti e le esibizioni live di rappresentanti della scena musicale celtico-irlandese che si alterneranno a partire da mercoledì 12 fino a domenica 16 luglio.

Più di quaranta stand espositivi e numerosi punti ristoro dove poter degustare piatti tipici accompagnati da birra e sidro. Molteplici le attività ludico-culturali programmate per cinque giorni oltre alla musica: tra menestrelli itineranti e ricostruzioni storiche ci saranno i maestri d’arma e di falconeria, sessioni di danze irlandesi, possibilità di tiro con l’arco tradizionale e giochi ricreativi per i più piccoli. Una magica alchimia di suoni e colori che si realizza all’interno di un villaggio creato per l’occasione, assieme ad una realistica ricostruzione megalitica, fantastico sfondo dei molteplici concerti e dei balletti tradizionali che si svolgono ogni sera dopo il tramonto nella pineta di Guidonia.

Il programma di quest’anno si apre mercoledì 12 luglio con The Shire, un concentrato di musica tradizionale, pezzi originali e canzoni; Willos’, storica band dallo stile unico che miscela composizioni originali e suoni trad e folk; i Giullari di Davide Rossi e il loro teatro di strada. Giovedì 13 luglio sarà la volta delle cornamuse e dei tamburi scozzesi della storica City of Rome Pipe Band. A seguire il folk celtico della Banda Connemara e dei giovani Bards From Yesterday. Venerdì 14 luglio i ritmi incalzanti e le melodie della Micro Irish Band e la fusione di suoni antichi e innovativi degli HEICH. Sabato 15 luglio musica tradizionale irlandese con il quartetto al femminile delle FIMM. Toccherà poi agli scatenati Uncle Bard & The Dirty Bastards e al loro sound potente e coinvolgente. Fino a notte fonda proseguiranno invece i balli con i Gens d’Ys, la storica accademia di danze irlandesi e scozzesi sempre presente al Fairylands. Domenica 16 luglio l’ultima giornata del Festival accompagnata dai suoni di arpa, chitarra e violino dei Talamah e dalle sperimentazioni musicali delle Green Clouds. Gran finale con il pubblico del Festival coinvolto dai Gens d’Ys nelle danze irlandesi come ormai da tradizione di tutte le edizioni passate.