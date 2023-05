Fairy Platinum Detersivo Pastiglie Lavastoviglie Plus, Brillantante, 50 Capsule Lavastoviglie, Limone, Tecnologia Anti-Opaco Con Azione Brillantante, Contro Il Grasso E Le Incrostazioni Ostinate

Le pastiglie lavastoviglie Fairy Platinum Plus Tutto In Uno offrono un pulito ottimo, assicurando un’ottima pulizia di Fairy e aiutano anche a rimuovere l’opacità accumulata nel tempo. Le capsule Fairy Platinum Plus sono dotate di un sistema di prelavaggio integrato, che pretratta i piatti al tuo posto. Con Fairy Platinum Plus non dovrai prelavare i piatti, consumando meno acqua e rispettando l’ambiente. Fairy combina liquido e polvere in una potente capsula. La sua capsula solubile si scioglie rapidamente ed è efficace anche nei cicli brevi poiché inizia subito ad agire per offrirti una pulizia veloce. E in più sono facilissime da usare. Non è necessario scartarle, inseriscile semplicemente nella vaschetta del detersivo della lavastoviglie.

EFFICACI NEI CICLI ECOLOGICI: Il sistema di prelavaggio integrato pretratta le stoviglie, consentendoti di consumare meno acqua; ogni pastiglia ha 3 camere per liquido e si dissolve rapidamente anche a temperature più basse

RACCOMANDATE DAI PRODUTTORI DI LAVASTOVIGLIE: Le capsule per la lavastoviglie Fairy Platinum Plus offrono la pulizia di Fairy e sono raccomandate dai produttori di lavastoviglie a livello mondiale

CONTRO IL GRASSO E LE INCROSTAZIONI OSTINATE: Il detersivo lavastoviglie Fairy rimuove anche le patine opache formatesi nel tempo; scioglie le incrostazioni di cibo difficili e il grasso ostinato

AZIONE INTEGRATA: Le pasticche lavastoviglie assicurano una pulizia profonda contro lo sporco, lasciando i piatti puliti; le tabs hanno un’azione integrata proteggendo il vetro e l’argento

NON SERVE PRELAVAGGIO: Le pasticche lavastoviglie hanno un sistema di pre-lavaggio integrato; le capsule reidratano il cibo affinché i principi attivi possano penetrare per rimuoverlo

CONFEZIONE: Il pacco contiene 1 confezione da 50 pastiglie lavastoviglie Fairy Platinum Plus

