Fairy Platinum Detersivo Pastiglie Lavastoviglie Plus, Brillantante, 38 Capsule Lavastoviglie, Limone, Tecnologia Pulizia Profonda Con Azione Brillantante, Contro Il Grasso / Incrostazioni Ostinate

Le capsule per lavastoviglie Fairy Platinum Plus Tutto In Uno offrono un pulito come nuovo, garantiscono la migliore pulizia di Fairy contro lo sporco ostinato e aiutano anche a rimuovere l’opacità accumulata nel tempo, per ripristinare la brillantezza originale delle tue stoviglie. Fairy Platinum Plus ti offre una pulizia eccezionale, rimuovendo le macchie di cibo più ostinate anche sottoposte alle condizioni di più dure della pulizia di un ciclo breve. Quindi, se hai poco tempo a disposizione, non c’è problema. Imposta il ciclo breve. Fairy combina liquido e polvere in un’unica potente capsula. La sua capsula ultra solubile si scioglie rapidamente ed è efficace anche nei cicli brevi poiché inizia subito ad agire per offrirti una pulizia veloce. E in più sono facilissime da usare. Non è necessario scartarle, inseriscile semplicemente nella vaschetta del detersivo della lavastoviglie. Passa a un ciclo breve* e risparmia tempo, energia e acqua rispetto a un ciclo standard.

AZIONE INTEGRATA: Le pasticche lavastoviglie Fairy Platinum Plus hanno la funzione del sale per lavastoviglie con protezione del vetro e dell’argentoPROFUMO DI FRESCO E PULITO: La tabs lavastoviglie Fairy Platinum Plus sono delle capsule solubili che sciolgono rapidamente il detersivo per lavastoviglie, lasciando un profumo di fresco e di pulito nella tua lavastoviglieFACILI DA USARE: Non è necessario aprire le capsule lavastoviglie, sono solubili, posizionare semplicemente una capsula nel vano per il detergente della lavastoviglie prima di ogni ciclo di lavaggioCONFEZIONE: Il pacco contiene 1 confezione da 38 pastiglie lavastoviglie Fairy Platinum PlusABBONATI: Iscriviti e guadagna subito il 10% e fino al 15% sulle consegne automatiche dei tuoi detersivi Fairy

