Fairy Platinum Detersivo Pastiglie Lavastoviglie Brillantante, 125 Capsule Lavastoviglie, Limone, Con Sistema Di Prelavaggio Integrato, Efficace Nelle Sfide Difficili Contro Lo Sporco

Le pastiglie lavastoviglie Fairy Platinum Tutto in Uno posseggono un’azione pulente al primo lavaggio e una formula in grado di rimuovere lo sporco ostinato, lasciando le stoviglie puliti. Grazie all’azione pulente di Fairy Platinum, puoi cucinare tutto ciò che desideri, sapendo che persino il grasso nel filtro sarà rimosso, per delle stoviglie pulite. La capsula solubile si dissolve rapidamente rispetto alle pastiglie in polvere, per un’azione immediata. Inoltre, sono facili da utilizzare. Non devi far altro che metterle nella lavastoviglie. Non ci sarà bisogno di scartarle o far altro.

Fuori produzione ‏ : ‎ NoDimensioni prodotto ‏ : ‎ 26.5 x 19.9 x 17.3 cm; 2.18 KgProduttore ‏ : ‎ Procter & GambleASIN ‏ : ‎ B074KKMX11Numero modello articolo ‏ : ‎ 81654355Paese di origine ‏ : ‎ Belgio

PIATTI: Le pastiglie lavastoviglie Fairy Platinum offorno piatti puliti, le capsule rimuovono lo sporco ostinato fin dal primo lavaggio

FACILI DA USARE: le capsule lavastoviglie sono pronte all’uso senza bisogno di scartare, sono solubili, posizionare semplicemente una capsula nel vano per il detergente della lavastoviglie prima di ogni ciclo di lavaggio

PROFUMO DI FRESCO E PULITO: La tabs lavastoviglie Fairy Platinum sono delle capsule che rimuovo rimuovono l’accumulo di grasso nel sistema di scarico, nei filtri e nel mulinello lasciando un profumo di fresco e di pulito nella tua lavastoviglie

Il pacchetto può variare