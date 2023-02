Fairy Detersivo Lavastoviglie Gel Liquido, 120 Lavaggi, Confezione Da 4 Bottiglie, Platinum Limone, Dona Extra Brillantezza Alla Lavastoviglie, Combina Pulizia Brillantezza E Freschezza

Per avere piatti puliti, prova Fairy Platinum Gel detersivo liquido per lavastoviglie. Il gel per lavastoviglie Fairy Platinum con i suoi 3 poteri attivi combina pulizia, brillantezza e freschezza. Si dissolve rapidamente anche a basse temperature e può essere utilizzato nei cicli brevi.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 27 x 24.4 x 10.4 cm; 3.27 KgProduttore ‏ : ‎ Procter & GambleASIN ‏ : ‎ B09SQBBYMBNumero modello articolo ‏ : ‎ 8006540668665Paese di origine ‏ : ‎ Italia

3 POTERI ATTIVI: Fairy detersivo lavastoviglie Gel combina pulizia, brillantezza e freschezza

DISSOLUZIONE RAPIDA PER CICLI BREVI: Fairy Platinum Gel Detersivo Lavastoviglie si dissolve rapidamente anche a basse temperature

PROFUMO DI LIMONE: il detersivo per lavastoviglie in gel Fairy Platinum dona freschezza alle tue stoviglie grazie alla sua profumazione al limone

CONFEZIONE: Il pacco contiene 1 confezioni da 4 bottiglie da 30 lavaggi di detersivo gel per lavastoviglie Fairy Platinum

