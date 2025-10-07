14.2 C
Roma
martedì – 7 Ottobre 2025
Buone Notizie

Fairtrade: cinque prodotti sorprendenti da scoprire in UK

Da StraNotizie
Fairtrade: cinque prodotti sorprendenti da scoprire in UK

Il Fairtrade è sempre più associato a prodotti come banane, cioccolato e caffè, ma offre molto di più. Le banane certificate Fairtrade, infatti, rappresentano un terzo delle vendite nel Regno Unito, mentre il tè è ampiamente acquistato, con il 60% delle vendite totali di tè Fairtrade che avviene in Gran Bretagna.

Negli ultimi anni, i prodotti con il marchio Fairtrade si sono ampliati oltre le semplici compravendite quotidiane, grazie a consumatori sempre più attenti all’etica e alla sostenibilità. Kerrey Baker, direttrice di Shared Interest, un’organizzazione di investimento etico, spiega che la domanda di trasparenza e giustizia nella filiera è in crescita.

Shared Interest, sostenuta da prestiti di persone comuni, fornisce fondi ai piccoli produttori per migliorare le loro attività. Baker sottolinea che la loro iniziativa è una forma di crowdfunding ante litteram, ideata nel 1990, prima dell’avvento del web. L’obiettivo è quello di garantire una spinta economica e non semplicemente assistenza.

Baker evidenzia l’importanza del premio Fairtrade, una somma aggiunta per migliorare le condizioni di vita dei produttori. Grazie a questi fondi, molte cooperative sono riuscite a realizzare iniziative significative, come l’apertura di negozi, punti di ricarica per telefoni e centri medici.

Per chi desidera contribuire a un cambiamento positivo tramite i propri acquisti, ci sono anche altri prodotti Fairtrade meno conosciuti da considerare.

Articolo precedente
Ritorno in pista: la straordinaria rinascita di Jackson in Minnesota
Articolo successivo
Data Analyst Junior a Milano con opportunità di crescita professionale
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.