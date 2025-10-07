Fairtrade: cinque prodotti sorprendenti da scoprire in UK

Il Fairtrade è sempre più associato a prodotti come banane, cioccolato e caffè, ma offre molto di più. Le banane certificate Fairtrade, infatti, rappresentano un terzo delle vendite nel Regno Unito, mentre il tè è ampiamente acquistato, con il 60% delle vendite totali di tè Fairtrade che avviene in Gran Bretagna.

Negli ultimi anni, i prodotti con il marchio Fairtrade si sono ampliati oltre le semplici compravendite quotidiane, grazie a consumatori sempre più attenti all’etica e alla sostenibilità. Kerrey Baker, direttrice di Shared Interest, un’organizzazione di investimento etico, spiega che la domanda di trasparenza e giustizia nella filiera è in crescita.

Shared Interest, sostenuta da prestiti di persone comuni, fornisce fondi ai piccoli produttori per migliorare le loro attività. Baker sottolinea che la loro iniziativa è una forma di crowdfunding ante litteram, ideata nel 1990, prima dell’avvento del web. L’obiettivo è quello di garantire una spinta economica e non semplicemente assistenza.

Baker evidenzia l’importanza del premio Fairtrade, una somma aggiunta per migliorare le condizioni di vita dei produttori. Grazie a questi fondi, molte cooperative sono riuscite a realizzare iniziative significative, come l’apertura di negozi, punti di ricarica per telefoni e centri medici.

Per chi desidera contribuire a un cambiamento positivo tramite i propri acquisti, ci sono anche altri prodotti Fairtrade meno conosciuti da considerare.