Fair Play e Sostenibilità: Un Nuovo Modello Aziendale

La sostenibilità e la reputazione stanno diventando aspetti centrali nel business, con il concetto di “fair play” che si espande oltre lo sport verso il mondo imprenditoriale. Fabrizio Fasani, del Centro Studi Cross Route Impresa, ha discusso questo tema durante il primo World Fair Play Day, evento riconosciuto dalle Nazioni Unite e tenutosi al Senato il 19 maggio, sotto la direzione di Ruggero Alcanterini. A partecipare, diverse figure politiche e sportivi, tra cui i ministri Andrea Abodi e Luca Ciriani.

Fasani sottolinea che il fair play non è solo lealtà, ma un modello di comportamento fondato su integrità, rispetto e cooperazione applicabile anche nel lavoro. Questa filosofia rappresenta un vantaggio competitivo nell’ambito ESG (Environmental, Social, Governance), trasformando gli obblighi normativi in opportunità evolutive per le aziende.

Un aspetto chiave è la governance, che deve generare fiducia e supportare l’educazione scolastica. Un’azienda che adotta tali principi costruisce credibilità e diventa un modello non solo per i propri prodotti, ma per il proprio modo di operare. La dimensione sociale dell’ESG si manifesta attraverso equità, inclusione e benessere, mentre nell’ambito ambientale il fair play comporta pratiche sostenibili e rispetto per il territorio.

Fasani suggerisce diverse azioni per rendere operativo il fair play nelle aziende, incluse linee guida nazionali e percorsi formativi per dirigenti. In un mercato competitivo, le aziende non competono solo sulla qualità dei prodotti, ma anche su coerenza e reputazione. Così, il fair play emerge come una leva distintiva, capace di attrarre capitali e creare partnership solide.

Fonte: dirittoallasalute.net