Fair Play (CONI), il reportage dell’evento (Video)

Si è concluso il XXXI Congresso del Comitato Fair Play, tenutosi a Loreto Aprutino, in Abruzzo, l’8 e 9 marzo. L’evento ha avuto come obiettivo oltre al rinnovo delle cariche istituzionali, anche la valorizzazione del territorio. Il 9 marzo, presso il Teatro comunale “Luigi De Deo”, si è svolta la proclamazione degli eletti e la chiusura dell’Assemblea. “Fair play” è un concetto che promuove comportamenti etici e giusti, sia nello sport che nella vita quotidiana. Il comitato, con radici nella cultura sportiva, è impegnato nella diffusione di valori come integrità, solidarietà e rispetto per gli altri.

Ruggero Alcanterini è stato riconfermato all’unanimità come Presidente del Comitato Nazionale Fair Play. L’Avv. Ezio Bonanni, dell’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto, è risultato il più votato del Consiglio direttivo. I nuovi membri del Consiglio Direttivo Nazionale includono: Mariotti Renato, Stelitano Antonella, Cassano Franco, Soragnese Concetta, Antonangeli Roberto, D’Amico Lamia Norma, Perazzini Claudio, Bonu Giuseppina, Bonanni Ezio, Muresu Mauro, Carta Gavino e Martinez Vanni.

Fondato nel 1994, il Comitato Nazionale Italiano Fair Play è un’Associazione Benemerita CONI e fa parte del Comitato Internazionale per il Fair Play e del Movimento Europeo Fair Play. Il suo operato è sostenuto da istituzioni che riconoscono l’importanza di comportamenti etici come motore di sviluppo per l’economia. Si attende ora il 19 maggio, in seguito all’istituzione da parte dell’ONU del primo World Fair Play Day. Sul canale ONA News è disponibile un video dell’evento con interviste ai partecipanti. L’Avv. Ezio Bonanni ha sottolineato l’importanza dell’approccio Fair Play anche in ambito sociale e giuridico.