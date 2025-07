Fail del Sunsetland Fest: il Comune di Reggio Calabria sotto accusa

L’arte e la cultura sono al centro di discussioni accese a Reggio Calabria, dove l’evento Sunsetland Summer Fest ha suscitato numerose polemiche. Secondo i consiglieri comunali di centrodestra, l’evento ha evidenziato gravi carenze nella pianificazione e nella gestione degli eventi culturali da parte dell’amministrazione.

In una nota, i consiglieri hanno messo in evidenza come l’Arena sia rimasta in gran parte deserta durante il festival, suscitando preoccupazioni sulla trasparenza delle procedure utilizzate e sull’efficacia degli investimenti effettuati. Nonostante un’affluenza turistica generale, le attività collegate a Sunsetland hanno mostrato scarsi risultati, rompendo con ogni aspettativa di ritorno economico e culturale.

I rappresentanti hanno inoltre sottolineato che il costo del festival, vicino ai 500 mila euro, non è giustificabile, specialmente in considerazione dei risultati deludenti ottenuti. Hanno chiesto un immediato stop agli eventi futuri previsti e la necessità di riallocare i fondi spesi su iniziative più utili per la città.

La situazione ha sollevato interrogativi sulla capacità di gestione delle risorse pubbliche, con i consiglieri che hanno criticato le dichiarazioni di chi minimizza il problema, evidenziando una mancanza di consapevolezza politica e amministrativa. La questione rimane aperta, con la città che osserva in attesa di risposte adeguate da parte dell’amministrazione.