fai molta attenzione a questi oggetti pericolosi per lui

I nostri piccoli amici pelosi non comprendono il pericolo che li circonda. Ecco quali sono gli oggetti pericolosi per il cucciolo che morde tutto.

Chi ha adottato un cucciolo di cane può facilmente ritrovarsi oggetti presenti in casa tutti rosicchiati. Infatti i nostri amici fedeli tendono a mordere tutto quando sono piccoli. Ma perché?

I motivi di tale comportamento sono molti. Tuttavia, bisogna fare molta attenzione a ciò che Fido mordicchia, in quanto molti oggetti possono danneggiare la sua salute. Nel seguente articolo vedremo perché il cucciolo morde tutto e soprattutto quali sono gli oggetti pericolosi per Fido.

Cucciolo morde tutto: ecco perché e a cosa fare attenzione

Avere un cucciolo di cane in giro per casa è un’esperienza davvero eccitante e molto bella. La sua giocosità, la sua energia mettono davvero di buon umore.

Tuttavia, dobbiamo fare molta attenzione alle sue azioni, in quanto alcuni suoi comportamenti potrebbero mettere la sua salute in pericolo.

Per i nostri piccoli amici pelosi mordere tutto ciò che è davanti ai loro occhi, è un comportamento naturale utilizzato per esprime la loro curiosità, il loro modo di giocare. Ma è anche un’azione svolta dal cucciolo per alleviare il dolore della dentizione.

Tuttavia i cuccioli, proprio come i bambini, non comprendono che tale azione effettuata su determinati oggetti può causargli dei problemi di salute. Per evitare ciò è molto importante tenere il cucciolo distante da elementi che possono essere pericolosi per lui.

Ma quali sono gli oggetti pericolosi per un cucciolo che morde tutto? Per evitare danni alla salute di Fido è opportuno tenere quest’ultimo lontano dai seguenti elementi.

Legno

Uno degli oggetti che non dobbiamo mai proporre ai nostri cuccioli quando giocano o che dobbiamo accertarci che Fido non prenda mai in bocca è il legno.

Infatti il cucciolo potrebbe masticarlo e le schegge del legno potrebbero causare ferite alla bocca, all’addome e alla gola della nostra palla di pelo.

Ossa

Le ossa sono un altro elemento che non dovremmo mai offrire al nostro cucciolo di cane. Infatti queste possono danneggiare la bocca di Fido e il suo apparato digerente. Essendo crude a volte le ossa possono anche causare infezioni nella nostra palla di pelo.

Plastica

Un altro oggetto molto pericoloso per i nostri piccoli amici pelosi, è la plastica. Solitamente i cani giocano con le bottiglie di plastica e queste possono essere davvero pericolose per Fido.

In quanto la bottiglia potrebbe rompersi quando viene mordicchiata dal cucciolo e potrebbe ferire l’interno della bocca di quest’ultimo, o il suo tratto digestivo se la palla di pelo ne ingoia un pezzo.

Ghiaccio

Anche il ghiaccio è un elemento che non dovremmo mai dare ad un cucciolo di cane. Ciò perché il ghiaccio potrebbe essere causa di soffocamento nel nostro amico peloso. Ma anche perché questo elemento può danneggiare lo smalto protettivo dei denti del cucciolo o rompere uno di questi ultimi.

Oggetti duri

I cuccioli non hanno una bocca forte come quella dei cani adulti, in quanto è ancora in fase di sviluppo. Per questo motivo è importante evitare che la nostra piccola palla di pelo morda oggetti duri, come per esempio le noci.