fai felice il tuo gatto con questo regalo

Addio graffi su mobili e divani: ecco come costruire un fantastico tiragraffi in cartone per il gatto con le proprie mani.

Se ancora non lo avete in casa, correte ai ripari prima che il micio distrugga mobili, divani e poltrone: ecco come realizzare un tiragraffi fai da te in cartone per il gatto.

Perché il micio graffia mobili e divani?

Per i felini domestici, graffiare è un comportamento istintivo e assolutamente normale.

Conviene mettersi l’anima in pace: il micio tenderà a farlo a ogni costo e non riusciremo a fargli cambiare idea.

Infatti, limarsi le unghie è un comportamento che assolve a numerose funzioni.

Convenzionalmente, le persone sono portate a credere che il gatto faccia così solo perché i suoi artigli sono eccessivamente lunghi e sta cercando di spuntarli.

In realtà, però, con questo gesto il quattro zampe sta anche e soprattutto marcando il territorio, sia dal punto di vista visivo che olfattivo.

A chiarire che quell’habitat è di sua proprietà, infatti, non sono solo i solchi, ma anche delle particolari tracce olfattive rilasciate da piccole ghiandole che si trovano sulla zampa dell’animale.

Queste secrezioni, chiamate feromoni, non sono percepibili dall’essere umano, ma possono essere fiutate da felini domestici e animali di altre specie.

Senza contare, poi, che il micio si fa le unghie anche per scaricare lo stress e per rafforzare i muscoli.

Come mettere al riparo mobili, divani e poltrone, garantendo allo stesso tempo la possibilità del micio di svolgere questo atto tanto significativo?

Basterà ricorrere al tiragraffi, ovvero un apposito strumento realizzato affinché il micio possa limarsi le unghie senza danneggiare alcun pezzo di arredamento della nostra casa.

Tiragraffi in cartone per il gatto: come realizzarlo in pochi passi

Sul mercato esistono numerosissimi modeli di tiragraffi.

Alcuni sono delle vere e proprie fortezze. Infatti, oltre che dal classico palo su cui il micio affila i suoi artigli, sono composti anche da cuccette rialzate da cui pendono dei giocattoli.

Possiamo anche scegliere di non acquistare il tiragraffi per il gatto, ma di realizzarne uno con le nostre mani: basterà utilizzare dei materiali di riciclo come il cartone ed il gioco è fatto.

Di cosa avremo bisogno? Ecco l’elenco dell’occorrente:

3 scatole di cartone;

Taglierino;

Forbici;

Colla a caldo;

Nastro adesivo.

In primo luogo, occorrerà aprire le smembrare le scatole di cartone, per poi tagliarle a strisce larghe 10 cm.

Dopodiché, occorrerà distribuire della colla sul lato interno delle strisce, arrotolandole facendo sì che siano strette il più possibile. Alla fine di ogni striscia bisognerà attaccarne un’altra, componendo una sorta di spirale di cartone.

Il diametro minimo del tiragraffi dovrebbe essere pari a 20 centimetri.

Una volta raggiunte le dimensioni desiderate, non ci resterà che pareggiare la superficie con l’aiuto del taglierino e rivestire la parte inferiore della struttura con il nastro adesivo.

Infine, non ci resterà che rivestire la parte sottostante con una base di cartone, per dare stabilità al tiragraffi.