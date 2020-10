Frigoriferi e arte, cosa hanno in comune? Chi prenderà parte a una delle mille visite proposte dalper l’edizione 2020 delle “” lo scoprirà ascoltando la storia di un luogo recuperato a Milano. Un appuntamento doppio quest’anno, domani e domenica e poi ancora il 24 e 25 ottobre, sia per fare fronte alle esigenze del distanziamento Covid, sia per onorare al meglio la memoria della fondatrice del Fai,, scomparsa lo scorso luglio.

Frigoriferi e arte, si diceva. Tra i mille luoghi aperti in via eccezionale c’è appunto lo storico complesso industriale dei Frigoriferi Milanesi, costruito nel 1899 per fabbricare ghiaccio e conservare nei magazzini refrigeranti le derrate alimentari della città. Oggi, il complesso è sede della società Open Care – Servizi per l’arte e ospita laboratori di restauro specializzati nella conservazione di dipinti, arredi, sculture, tappeti, arazzi e oggetti preziosi.

I Frigoriferi Milanesi sono un esempio di quanto si potrà visitare nelle 400 città italiane dove i volontari del Fai apriranno in via eccezionale non soltanto dimore storiche, castelli, giardini, sedi istituzionali, chiese, complessi conventuali. Aperti alle visite e all’esplorazione ci saranno anche luoghi della produzione e del commercio, solitamente riservati agli addetti ai lavori. La descrizione degli edifici e del loro utilizzo, grazie al lavoro dei volontari Fai, sarà fatta attraverso punti di vista insoliti e racconti che approfondiranno tematiche sociali e ambientali.

Infatti, come nel dna dell’associazione, le “Giornate d’Autunno” saranno anche l’occasione per riflettere sugli interventi per la sostenibilità ambientale dei Beni nel periodo difficile che l’Italia sta attraversando e, più in generale, sul patrimonio di natura, ambiente e paesaggio curato e valorizzato dalla Fondazione. Proprio per questo, le visite sono gratuite, ma all’ingresso è possibile iscriversi e sostenere il Fai con una donazione libera del valore minimo di 3 euro.

Ci si potrà anche iscrivere alla Fondazione online e la donazione fatta sul sito consentirà, a chi lo volesse, di prenotare la propria visita, assicurandosi così l’ingresso nei luoghi aperti. I posti saranno limitati, poiché per rispettare la sicurezza di tutti alcune aperture richiedono la prenotazione obbligatoria. Sul sito www.giornatefai.it sono indicate tutte le informazioni e le modalità di partecipazione.