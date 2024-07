“Fai buon viaggio…” Un grave lutto ha colpito Alba Parietti

Un dolore improvviso ed immenso ha colpito in queste ultime ore la nota conduttrice e showgirl della televisione italiana, Alba Parietti. Attraverso un post pubblicato e condiviso sulla sua pagina Instagram intriso di straziante commozione, la Parietti ha reso noto al suo seguito di follower il difficile momento che sta attraversando. Un momento di particolare delicatezza, caratterizzato dalla scomparsa improvvisa della sua cara amica Chiara Viapiana.

Alba Parietti in lutto per l’amica scomparsa

Senza addentrarsi nella cause specifiche che hanno condotto alla morte l’amica, Alba Parietti ha voluto dedicarle un lungo messaggio incentrato sul meraviglioso rapporto fatto di reciproco affetto che ha caratterizzato da sempre tutta la loro amicizia.

La lettera che Alba Parietti ha dedicato alla sua cara amica Chiara

“Chiara, non sembra vero, sempre si prova a cercare un senso, ma davvero non c’è. Mentre ti scrivo sento il suono della tua voce, quel modo scherzoso, buffo ironico che avevi sempre di interpretare la vita, come se nulla potesse scalfirti. Era impossibile levarti il sorriso anche se alle volte pensavo fosse amaro. Tu non volevi mai pesare sugli altri. Tu eri la cura. C’era sempre qualcosa di bello anche nelle disfatte, nei momenti peggiori quando tutti si perdeva la calma tu no, trovavi la parte migliore o divertente. Sei sempre stata leggera nel tuo essere profonda, accudente e pragmatica allo stesso tempo”.

Morta Chiara Viapiana, cara amica della Parietti

La conduttrice ha poi continuato scorrendo con i ricordi della memoria e riportando alla luce scorci di vita felice trascorsi insieme:

“Oggi mi sono venuti in mente i tanti anni passati tutti insieme. Le nottate, le vacanze, le risate, la vita che scorre davanti e come in guerra, ti volti e il tuo amico se ne è andato per sempre. Mi ricordo sempre una mattina all’alba io e te sulla spiaggia di Formentera, tutti erano andati a dormire e tu sei rimasta sveglia per me. Ero ansiosa agitata come sempre e tu serafica protettiva. Tu sei legata a tante cose, a tutta la mia vita a Bologna e quando amici che come te, come Massimo, Sandro prima se ne sono andati sai che nulla sarà comunque mai più come prima. Mai più come prima”.

Triste lutto per la Parietti

Ed infine ha concluso così:

“Sai Chiara, eri proprio bella e penso di non avertelo mai detto. Eri una madre eccezionale, un’amica preziosa un punto di riferimento per tantissimi amici che ti rimpiangeranno e che ti hanno amato e apprezzato tantissimo, come meritavi. Eri anche un gran talento, invidiavo il tuo gusto raffinato e quella calma, quel sapere volare alto. Mi spiace tantissimo Chiara, davvero il tempo non ci lascia la capacità di afferrare la bellezza dei momenti indimenticabili che non possono tornare, ma ti restano impressi nella memoria e nel cuore. Sei stata una donna superiore e ti vorrei potere abbracciare, salutare e dirti che ti ho voluto bene. Ciao Chiara, fai buon viaggio.”