Fai attenzione: il phishing su WhatsApp è la nuova truffa online!

Negli ultimi mesi, la sicurezza informatica è stata minacciata da una truffa sofisticata chiamata “truffa del finto account verificato”, volta a rubare le credenziali degli utenti di Facebook tramite messaggi ingannevoli su WhatsApp. Questa truffa si inserisce in un contesto più ampio, caratterizzato dall’evoluzione delle tecniche di raggiro online, che sfruttano l’interconnessione delle piattaforme social.

I truffatori si fingono rappresentanti del servizio di assistenza ufficiale di Meta, l’azienda madre di Facebook e WhatsApp. Contattano gli utenti con messaggi allarmistici riguardanti presunte violazioni dei termini d’uso dei loro profili. Creando un senso di urgenza, avvertono che l’account potrebbe essere disattivato entro 12 ore se non si agisce immediatamente. Questa strategia mira a indurre le vittime a prendere decisioni affrettate, seguendo istruzioni che possono essere dannose.

I messaggi sono progettati per sembrare autentici, includendo dettagli specifici su violazioni inesistenti. I truffatori inseriscono link che rimandano a pagine web create per apparire legittime. Se l’utente inserisce le sue credenziali su questi siti, i dati vengono immediatamente esfiltrati dai criminali, permettendo loro di accedere all’account Facebook della vittima.

Per contrastare questa minaccia, è cruciale riconoscere segnali di allerta. Le comunicazioni ufficiali di Meta non vengono mai inviate tramite WhatsApp, ma solo attraverso canali ufficiali come Messenger o email. Gli utenti devono prestare attenzione a messaggi che suscitano urgenza o richiedono informazioni sensibili. Un indicatore utile può essere la presenza di una spunta di verifica accanto al nome, piuttosto che nell’immagine del profilo.

Per aumentare la sicurezza del profilo, si consiglia di attivare l’autenticazione a due fattori e di segnalare numeri sospetti. Ignorare richieste di cliccare su link non verificati e mantenere un alto livello di attenzione verso messaggi inattesi sono passi cruciali per proteggere i dati personali.

In un’epoca in cui la digitalizzazione permea le nostre vite, è fondamentale rimanere aggiornati sulle tecniche di raggiro e adottare misure di protezione adeguate. La consapevolezza e la cautela rappresentano le migliori difese contro i tentativi di phishing.