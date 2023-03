Fagnani tagliata? Ecco perché l’ultima parte di Belve non è andata in onda

Ieri sera subito dopo la fine dell’intervista fatta a Rocco Casalino, Francesca Fagnani ci ha dato appuntamento con l’ultimo segmento di Belve: “Non finisce qui, vi aspetto tra poco con Belve After“. Dopo la pubblicità però è iniziato Stasera C’è Cattelan. Perplessità dei telespettatori, ma anche della stessa conduttrice, che su Twitter ha scritto: “Ragazzi è scomparso il finale di Belve, così, bah, mi dispiace“. Poco fa è intervenuta la Direzione Intrattenimento Prime Time Rai per fare chiarezza.

“In riferimento alla mancata messa in onda di “Belve After”, la Direzione Intrattenimento Prime Time precisa che non si è trattato di presunti interventi editoriali dell’ultimo minuto ma di un problema legato a ritardi nella consegna della puntata alla messa in onda. – riporta Davide Maggio – Tale ritardo, non imputabile a Rai, non ha permesso di osservare il corretto flusso procedurale previsto per la consegna del materiale. “Belve After” sarà disponibile su Raiplay unitamente alla puntata andata in onda”.

Insomma, nessun errore tecnico, né tantomeno la voglia di censurare qualcosa.

“Se ho visto il video di Grande Flagello dove io intervisto il Papa? Lo dico sempre che gli autori televisivi dovremmo cercarli in Rete, visto che lì c’è una creatività che spesso manca a livello televisivo. – ha dichiarato la Fagnani a Vanity Fair – E comunque certo che intervisterei il Papa. Nella mia pazzia gli ho pure scritto. Il segretario mi ha risposto di no. Ma non era per Belve. Anche se al Vaticano mi sono già avvicinata».

Come mai nei fuorionda do del tu ai miei ospiti? Ogni tanto nei fuorionda ci diamo del “tu” perché c’è il rilascio della tensione, ma solitamente non invito persone che conosco e, di conseguenza, a chi non si conosce dare del “lei” viene più che naturale. Darsi tutti del “tu” in tv la trovo una cosa maleducata. Una volta feci un’intervista a un operaio dandogli del “tu” e, quando mostrai il servizio, Santoro mi rimproverò. Aveva ragione: dare del “lei” è una questione di rispetto. Il mio obiettivo è creare un rapporto di empatia, ma non deve passare attraverso forzature come il “tu” a tutti i costi. Non devi avvicinare la distanza che, per me, è giusto tenere in un’intervista”.