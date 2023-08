Fagnani svela il primo ospite bomba della nuova stagione di Belve

In mezzo a tutte le novità sui palinsesti Rai e Mediaset, abbiamo una certezza: il ritorno di Belve. L’amatissimo programma di Francesca Fagnani andrà in onda a partire dal 26 settembre per cinque puntate e tornerà anche nella primavera del 2024. La popolare conduttrice ha invitato Barbara d’Urso a sedersi davanti a lei a Belve, non sappiamo se Carmelita abbia accettato, ma le due il mese scorso hanno passato un pomeriggio insieme.

Fagnani e il primo ospite della nuova stagione di Belve.

Se Barbara d’Urso è ancora un’incognita, adesso sappiamo che il primo ospite della nuova edizione di Belve sarà un personaggio che per anni è stato al centro del gossip e che adesso si è costruito una bella carriera da conduttore. La Fagnani ha svelato che a Belve arriverà Stefano De Martino.

“Stefano De Martino primo ospite. Ad avere l’onore di intervistare per prima l’ormai ex marito di Belen Rodriguez è Francesca Fagnani. – riporta Libero – Il conduttore sarà infatti ospite di Belve su Rai 2. A rivelarlo è stata la stessa presentatrice, generando non poco entusiasmo tra il pubblico si è mostrato particolarmente entusiasta alla notizia e non vede l’ora di vedere questo momento di televisione. Sarà il conduttore, dunque, il primo a sedere sullo sgabello e rispondere alle domande pungenti della conduttrice”.

Non solo domande sul suo passato, su vecchie dichiarazioni e – ovviamente – anche su Belen Rodriguez, la conduttrice di Belve infatti potrebbe chiedere a Stefano anche dei rumor che circolano su lui e Alessia Marcuzzi. Questa è l’ipotesi di Libero: “Le domande toccheranno più fronti. Alcune di queste verteranno anche sul matrimonio naufragato tra lui e la modella argentina. Da tempo al centro del gossip, non è escluso che la presentatrice possa incalzare il suo ospite sul presunto flirt con Alessia Marcuzzi. Flirt che, stando ai rumors, avrebbe creato la seconda rottura con Belen“.

Secondo Pipol invece la Marcuzzi avrebbe rifiutato l’invito: “Sarà Stefano De Martino il primo ospite della nuova stagione di Belve. De Martino, non potrà sottrarsi al fuoco incrociato di domande della giornalista tra pubblico e privato. Dunque Stefano ha accettato l’invito, al contrario di Alessia Marcuzzi che ha rifiutato in modo netto l’invito di Francesca pur essendo entrambe sullo stesso canale“.