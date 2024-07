Fagnani, ecco quello che pensa della Lucarelli e come ha reagito al suo no

Tra le domande che Selvaggia Lucarelli si sente porre più spesso ce n’è una su Francesca Fagnani e sul perché non sia mai andata a farsi intervistare da lei a Belve. La scrittrice negli ultimi due anni ha spiegato più volte il perché non l’abbiamo mai vista nel programma di Rai Due.

“Ma perché devo farlo per forza? Non vado perché lì il banco vince. Mi sono giustificata più volte per non essere andata da lei che per non aver battezzato mio figlio, non ho ben capito perché! Non ho voluto farmi intervistare anche dal bravo Cattelan e da molti altri, ma nessuno me ne chiede conto, comincio a pensare che Belve sia una specie di leva obbligatoria. Sono obiettore di coscienza!. […] Se dai potenziali intervistati è vissuto come un atto di coraggio è un problema, perché vuol dire che l’intervista è percepita come un’imboscata. È una cifra che funziona per chi intervista, meno per chi viene intervistato perché non c’è ascolto, ma provocazione. A me dà l’impressione che lei voglia vincere e non conoscere l’intervistato. Vuole vincere nel senso che sono interviste che illuminano più lei che l’intervistato, tutto qui”.

La conduttrice di Belve ha replicato alle opinioni di Selvaggia su Vanity Fair: “Non viene perché io voglio vincere? L’avevo invitata più volte e, in quelle occasioni, mi aveva dato altre motivazioni che non posso riferire in quanto erano conversazioni private, ma è una sua opinione e, come tale, la accolgo e la rispetto. Come ho reagito al suo no? Non l’ho più invitata, rispetto il fatto che non se la senta“.

Selvaggia di recente è tornata a parlare della giornalista di Rai Due e le ha fatto qualche appunto in merito alle ospitate di Morgan e di Fabrizio Corona a Belve e anche per una domanda che ha posto ad Aurora Ramazzotti.

Fagnani, quello che pensa di Selvaggia Lucarelli.

Più o meno sappiamo cosa pensa la Lucarelli di Belve e della Fagnani, ma invece che opinione ha la giornalista Rai di Selvaggia? In realtà Francesca due anni fa è stata ospite a Le Iene e durante il gioco “Passaparolaccia” ha detto la sua sulla Lucarelli (pur non facendo mai esplicitamente il nome).

“Se c’è stima reciproca? Io la stimo di sicuro. Non la conosco personalmente e non ci sono mai stati litigi tra di noi. Se credo che sia una professionista temuta? Sì e molto. Se ci si può fidare di lei? Non la conosco abbastanza per dirlo. Se è brava nel suo lavoro? Sì per me è una molto brava. Se è tra le tre persone più brave nel suo ambiente? Diciamo che è tra le 5 migliori. Se avrei il coraggio di dire che un suo lavoro non mi è piaciuto? Certo! Che domanda le farei? “Ti sei mai pentita di aver trattato qualcuno in un determinato modo?”. Una parola per descriverla: Feroce”.

da leggere per chi lo avesse perso “@stanzaselvaggia: Il genio della Comi sulla tragedia in Sardegna: https://t.co/m6t86MChiF“ — francesca fagnani (@francescafagnan) November 22, 2013