Fagiolini gratinati, un contorno facile, veloce e saporito

I fagiolini gratinati sono un contorno gustoso ottimo da preparare con i fagiolini freschi. Ecco la ricetta facile e veloce.

Non servono molti ingredienti per esaltare il sapore di questo legume estivo e se deciderete di preparare i fagiolini gratinati ve ne renderete conto anche voi. Per questa ricetta infatti servono unicamente olio, formaggio grattugiato e pangrattato mentre per insaporire utilizzeremo dell’aglio e del basilico.

Per preparare i fagiolini gratinati al forno vi consigliamo di utilizzare della verdura fresca e di stagione ma potete realizzare questa ricetta facile e gustosa anche a partire dai fagiolini (o cornetti) congelati. Vi sconsigliamo invece quelli in scatola perché una seconda cottura potrebbe renderli davvero troppo morbidi.

Fagiolini gratinati

Come preparare la ricetta dei fagiolini gratinati

Per prima cosa spuntate i fagiolini e rimuovete le estremità. Lavateli bene sotto acqua corrente poi cuoceteli al vapore per 10 minuti oppure sbollentateli in acqua per il medesimo tempo. Una volta cotti trasferiteli in una ciotola e conditeli con aglio tritato fine, un pizzico di sale e olio. Profumate poi con il basilico spezzettato con le mani. Oliate il fondo di una pirofila adatta alla cottura in forno e ricopritela di pane grattugiato. Versate poi i fagiolini e cospargeteli con un cucchiaio di pane grattugiato e il parmigiano. Passate in forno a 200°C per 15 minuti fino a che non si sarà formata una bella crosticina. Servite caldo.

Ecco un video che illustra tutti i passaggi. Come potete vedere si possono arricchire aggiungendo, come in questo caso, 2 uova sbattute ma sono ottimi anche con la mozzarella che in cottura diventerà filante e irresistibile.

Se cercate altre ricette facili e veloci con i fagiolini vi consigliamo di provare anche l’insalata di fagiolini e tonno, perfetta come piatto unico.

Conservazione

Potete conservare i fagiolini avanzati in frigorifero per un paio di giorni, ben coperti da pellicola e riscaldarli in padella o al forno prima di servirli.