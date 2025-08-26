FaFa Fest a Foggia: Musica Indie e Cultura Emergente

Il Parco Iconavetere di Foggia ospiterà il FaFa Fest, un festival di musica e arte che si svolgerà venerdì 29 agosto, a partire dalle 19:30. Questa quinta edizione del festival prevede concerti nel centro storico e promuove la musica come strumento di aggregazione e rigenerazione culturale, sostenuta dall’associazione GenerAct APS e dall’Amministrazione comunale di Foggia, nell’ambito del progetto Foggia Estate.

L’evento attira un pubblico giovane, con un focus sui cantautori emergenti della scena indie italiana. Quattro artisti di spicco si esibiranno: Giuse The Lizia, Stef 5k, Bais e 18k. L’apertura della serata sarà affidata a Stef 5k, il cui stile mescola hip hop contemporaneo con influenze disco e soul. A seguire, Bais, cantautore e polistrumentista, presenterà il suo nuovo singolo, dopo aver partecipato a Sanremo Giovani.

Il palco accoglierà poi 18k, artista romagnolo che esplora melodie sperimentali e trap hardcore, mentre Giuse The Lizia, noto per le sue esibizioni in festival nazionali e internazionali, porterà a Foggia il suo ultimo brano “INTERNET”, un ritratto generazionale tra indie rock e urban.

Il festival conterrà anche stand gastronomici e artistiche installazioni, realizzate in collaborazione con il Museo di arte contemporanea TAM di Matera e il fashion brand Golpcore. In preparazione al festival, il 27 agosto si terrà un evento pre-fest con vari artisti nel centro storico.

I biglietti per il festival sono disponibili online al prezzo di 11 euro su Dice.