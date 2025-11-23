Faenza vince a Osteria Grande

La squadra locale inizia bene, ma pecca in fase di rifinitura. I palloni forniti dalle fasce verso il centro dell’area faentina sono interessanti, ma nessuno dei padroni di casa riesce a finalizzare. Il Faenza si difende bene e si rende pericoloso con un contropiede di Bonavita che conclude alto sul cross di Zani.

A inizio ripresa, Navarro segna di testa sugli sviluppi di un corner, anticipando Castagnini. Il Faenza diventa padrone del campo e Bovo devia un tentativo di Tuzio, ma nulla può quando Lanzoni lo supera sfruttando un errore in impostazione di Stanzani, portando il risultato sul 0-2. I manfredi hanno anche altre occasioni in contropiede e segnano ancora con Bonavita e Gjordumi, ma in entrambi i casi il gol è annullato per fuorigioco.

L’Osteria non riesce a reagire, dando segnali di vita solo nel finale, con una prima occasione su cross di Fantilli, dove Navarro devia di testa verso la propria porta, ma Zauli salva con una prodigiosa deviazione. La seconda opportunità è per Jammeh che colpisce la traversa. Il risultato non cambia e il Faenza conquista una vittoria meritata al termine di una partita agonisticamente intensa.

La formazione del Faenza era composta da Zauli, Missiroli, Gimelli, Borini, Brusi, Navarro, Zani, Bertoni, Bonavita, Gjordumi e Lanzoni, con Laghi, Lika, Zoli e Mambelli a disposizione. L’arbitro della partita era Marongiu di Sassari, che ha ammonito Tomatis, Castagnini, Brusi e Gjordumi. Le reti sono state segnate da Navarro al 2′ della ripresa e da Lanzoni al 18′ della ripresa. Il Faenza si è così aggiudicato la vittoria per 0-2.