Faenza verso le Comunali

La strada verso le Comunali 2026 a Faenza è ormai imboccata, mancano circa quattro mesi al voto. La campagna elettorale vera e propria deve ancora entrare nel vivo, ma i primi tasselli sono già sul tavolo, con nomi, posizionamenti e strategie possibili. La città arriva a questo appuntamento segnata da anni complessi.

Il quadro dei candidati è già piuttosto definito: il centrosinistra ha ufficializzato la ricandidatura del sindaco uscente Massimo Isola, che dovrebbe vedere a proprio sostegno il Partito Democratico, Faenza Cresce, il Movimento 5 Stelle e una lista di sinistra. Sul fronte opposto, il centrodestra si presenta diviso: Gabriele Padovani corre con Area Liberale, Claudio Miccoli è il candidato sostenuto da Lega e Forza Italia, mentre Giuseppe Apicella Bini è il nome scelto da Potere al Popolo. Fratelli d’Italia, primo partito a livello nazionale, non ha ancora sciolto le riserve.

La campagna sarà breve e concentrata in pochi mesi, con la notorietà come primo fattore pesante. Massimo Isola e Gabriele Padovani partono avvantaggiati sul piano della conoscibilità. Il tema dell’alluvione sarà uno dei fili conduttori, ma non l’unico e forse nemmeno quello decisivo per tutti. La frammentazione del centrodestra rappresenta uno degli elementi più delicati, con una possibile strategia di misurare i rapporti di forza al primo turno e provare poi una ricomposizione in vista del ballottaggio.

Il ruolo delle liste e la soglia di sbarramento sarà importante, con il 3% come linea di galleggiamento: sotto, si resta fuori dal Consiglio comunale; sopra, si entra e si partecipa alla distribuzione dei seggi di minoranza. Per le diverse anime del centrodestra, il rischio di passare dal sogno ballottaggio all’esclusione dal consiglio è sottile.