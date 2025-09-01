Faenza sul podio: Hadjar sorprende all’GP d’Olanda

Nel Gran Premio d’Olanda, Piastri ha mostrato una prestazione straordinaria, mantenendo il primo posto dalla partenza fino all’arrivo. Verstappen, pur non riuscendo a superarlo, ha conquistato il secondo posto davanti al giovane Hadjar, che ha portato la Racing Bulls sul podio con un eccezionale terzo posto.

Russell ha chiuso al quarto posto, precedendo Albon. La gara è stata deludente per la Ferrari: Hamilton è andato a sbattere da solo, mentre Leclerc ha subito un incidente spinto contro il muro da Antonelli. Per la Racing Bulls, questo risulta essere il primo podio della stagione, un’importante svolta per il team.