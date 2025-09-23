19 C
Faenza si prepara al Meeting delle Etichette Indipendenti

Da StraNotizie
Faenza si prepara all’edizione 2025 del Meeting delle Etichette Indipendenti, un evento che celebra trent’anni dalla sua prima edizione. La manifestazione si svolgerà dal 3 al 5 ottobre e prevede tre giorni di concerti, forum, convegni e mostre, confermandosi un importante trampolino di lancio per artisti della musica italiana, come Ermal Meta e i Måneskin.

L’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni, ha sottolineato l’importanza di questo anniversario, evidenziando come il Mei sia diventato una piattaforma fondamentale per la musica indipendente e emergente in Italia. Nel corso degli anni, molti giovani artisti hanno avuto l’opportunità di esibirsi e farsi notare, contribuendo al panorama musicale nazionale.

Il Mei trasformerà nuovamente Faenza in una città della musica, con concerti, presentazioni, convegni e mostre, e non mancherà la Fiera del Disco. Quest’anno verranno assegnati premi significativi, tra cui la Targa Mei a Eugenio Finardi come miglior artista indipendente e un premio alla carriera ad Antonella Ruggiero.

Giordano Sangiorgi, patron del Mei, ha ricordato il valore delle Targhe Mei nel prevedere i futuri successi musicali italiani, citando artisti premiati come Lucio Corsi, Colapesce & Dimartino e Brunori Sas. Il programma della manifestazione include un ricco cartellone di artisti, con concerti altrettanto interessanti venerdì in Piazza della Libertà e sul palco centrale nei giorni successivi, fino al gran finale della domenica.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

