Faenza pareggia con Sanpaimola

Il pareggio tra Faenza e Sanpaimola è stato un risultato giusto, considerando che entrambe le squadre hanno dimostrato di essere avversari coriacei e ben organizzati. La partita è stata viva, ma abbastanza bloccata, con poche occasioni da gol e nessun intervento significativo dei due portieri.

Nel primo tempo, il Faenza ha iniziato con una parata facile di Zauli su zuccata di El Abassi del Sanpa, poi Gjordumi del Faenza ha provato il colpo di testa in tuffo, ma la palla è uscita a lato. Poco prima della mezz’ora, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, l’ex Filippi ha recuperato palla al limite dell’area e ha scoccato un bel sinistro che ha mandato la sfera di poco sul fondo.

Nel secondo tempo, la prima opportunità è stato un calcio di punizione battuto da Filippi, ma senza la necessaria potenza e angolazione per impensierire Zauli. Il Faenza ha spinto di più, ma senza creare problemi particolari a Cortesi, che è rimasto in apprensione solo quando su preciso cross di Gimelli all’impatto è arrivato Zani, che però ha spedito fuori.

Per il Sanpa, Ferretti ha provato su calcio di punizione poco oltre il limite dell’area, ma la mira non è stata precisa. La partita è finita 0-0. La prossima gara per il Faenza sarà allo stadio “Bruno Neri” mercoledì 21 gennaio con il Mesola, recupero del match rinviato per neve il giorno dell’Epifania.