Factoring e Made in Italy: risorse per PMI in crescita

Il panorama economico italiano è caratterizzato da una vasta rete di piccole e medie imprese che, accanto a grandi aziende, costituiscono un pilastro fondamentale. Per sostenere questa realtà produttiva, è cruciale garantire risorse e sostegni economici adeguati.

Una delle soluzioni in grado di favorire la stabilità delle PMI è il factoring, attraverso il quale è possibile ottenere anticipazioni su fatture emesse. Recentemente, è stato siglato un accordo tra Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e Assifact, l’associazione italiana per il factoring, che potrebbe potenziare ulteriormente questo strumento. Con questa intesa, Cdp si impegna a mettere a disposizione un miliardo di euro, ancorando le risorse finanziarie agli intermediari, che a loro volta potranno supportare le imprese con finanziamenti sulla base dei crediti ceduti.

Questo accesso ai fondi consentirà alle piccole e medie imprese di gestire più efficacemente la loro liquidità e di avere capitali a disposizione per l’espansione delle attività. Livio Schmid, responsabile di Cdp, ha sottolineato come il Plafond Factoring possa essere un mezzo per migliorare l’accesso alle risorse finanziarie, stimolando innovazione e investimenti.

L’operazione è in linea con il Piano Strategico 2025-2027 di Cdp, che mira a migliorare la competitività delle imprese, con particolare attenzione alla situazione delle PMI. Dall’inizio della sua iniziativa di liquidità nel 2009, Cdp ha già messo a disposizione 30 miliardi di euro a supporto di oltre 75.000 aziende.

Alessandro Carretta, segretario generale di Assifact, ha evidenziato come la collaborazione con Cdp possa migliorare immediatamente il cash flow delle imprese, consentendo loro di focalizzarsi sulla crescita, riducendo il rischio di insolvenze e ritardi nei pagamenti.