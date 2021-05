Dopo le polemiche a causa della delibera “dimenticata”, è stata approvata all’unanimità dal Consiglio regionale pugliese la variazione al bilancio propedeutica all’istituzione della facoltà di Medicina a Lecce.

La dotazione finanziaria prevista è di 626mila euro per il 2021, di 1.090.000 euro nel 2022 e di 2.413.000 euro nel 2023, con un impegno per i prossimi vent’anni a stanziare complessivamente 83 milioni. L’intervento normativo, sottoscritto dalla presidente del consiglio Loredana Capone, dai capigruppo, e da diversi consiglieri regionali di maggioranza e opposizione, adesso dà il via libera alle procedure amministrative per conseguire i requisiti minimi ministeriali per l’accreditamento del corso.

“Come promesso, alla velocità della luce, il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’emendamento per garantire che il progetto della facoltà di Medicina nel Salento, attraverso una variazione di bilancio di 80 milioni, possa continuare il suo percorso di realizzazione”: ha detto Capone al termine della votazione. “Sarà un polo di eccellenza e all’avanguardia. Credo che ciò che sta accadendo sia un fatto storico, un’iniziativa che aprirà a tantissimi orizzonti, anche in termini di ricadute economiche sul nostro territorio. Lo merita Lecce, lo merita la Puglia”.

“Come è noto – ha spiegato l’assessore al Bilancio, Raffaele Piemontese – i bilanci sono triennali: è evidente che questa Assemblea legislativa, nel momento in cui approva questo deliberato della Giunta, da un punto di vista della programmazione mantiene un impegno fino al 2040, così come è ovvio che il legislatore nel 2028 potrà decidere di interromperlo qualora quel corso di studi dovesse avere altre coperture finanziarie. Credo che questo sia un risultato importante per la Puglia, perché si arricchisce di una nuova facoltà con una spesa che, è chiaro, grava sul bilancio autonomo della Regione Puglia e quindi su questo c’è un impegno imponente della Regione a sostegno dell’Università di Lecce e del Salento. Su questo non vi è dubbio”.