Facilmente raggiungibile dall’Italia, è nel cuore della Francia da cartolina che si trova il celebre “borgo degli artisti”

Saint Paul de Vence è un luogo ricco di cultura e storia, non solo un semplice incrocio di vie. Le sue antiche pietre hanno assistito al passaggio di importanti figure storiche e artisti. Un evento significativo è la famosa partita di bocce tra Yves Montand e Pablo Picasso, che ha contribuito a creare l’immaginario collettivo del paese. Ancora oggi, sia abitanti che visitatori si dedicano a questa tradizione, aggiungendo charme alla località.

Una delle principali attrazioni di Saint-Paul-de-Vence è la Fondazione Marguerite et Aimé Maeght, situata in un contesto architettonico tradizionale. Questo museo d’arte moderna e contemporanea è immerso in un giardino scultoreo e presenta opere di noti artisti come Miró, Giacometti e Chagall. Progettato dall’architetto catalano Josep Lluis Sert, il museo è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18.

Tornando nel borgo, si può ammirare la Collegiata della Conversione di San Paolo, i cui lavori di costruzione si sono estesi dal Trecento al Settecento. L’attuale struttura, in stile barocco, fu realizzata dalla famiglia Bernardi alla fine del Seicento e custodisce opere d’arte, compresi reperti delle catacombe di Roma.

Per gli appassionati di storia, una passeggiata intorno alle mura di cinta offre una vista mozzafiato sulla valle, la Costa Azzurra e racconta storie di guerre e assedi, così come di arte e vita mondana.

Saint-Paul-de-Vence è innovativa anche nel modo in cui presenta le sue attrazioni: offre percorsi guidati con pannelli informativi in tre lingue—francese, inglese e italiano. Questo rende facile per i visitatori, inclusi quelli italiani, comprendere la ricchezza della storia locale. I pannelli sono dotati di chip NFC, che facilitano ulteriormente l’accesso alle informazioni utilizzando smartphone moderni.

Situata a soli 20 chilometri da Nizza, Saint Paul de Vence è facilmente raggiungibile in auto tramite la D6/D7 o con i mezzi pubblici, prendendo il treno fino a Cagnes-sur-Mer e poi l’autobus 655. Questo la rende una meta ideale anche per chi proviene dall’Italia, grazie alla sua vicinanza con Liguria e altre città italiane.