Facility Specialist categorie protette

Annuncio dedicato alle persone appartenenti alle categorie protette – legge 68/99.

Seltis Hub Diversity & Inclusion ricerca un/a FACILITY SPECIALIST per un’importante azienda nel settore Food & Beverage. La posizione è riservata a persone con invalidità civile.

Responsabilità principali:

– Supporto nella gestione contabile e amministrativa della funzione Facility Manager (ordini, attivazione commesse, gestione EM).

– Supervisione delle attività di manutenzione ordinaria/programmata su impianti e utilities.

– Gestione della manutenzione correttiva tramite sistema di ticketing.

– Monitoraggio dell’approvvigionamento di materiali consumabili e setup sale per eventi.

– Supporto nella supervisione delle portinerie e gestione di eventuali criticità.

Requisiti richiesti:

Diploma o laurea breve

Esperienza in ruoli analoghi (preferibilmente in contesti strutturati)

Buona conoscenza del pacchetto Office

Capacità di lavorare in team e gestire più attività in parallelo

Disponibilità a lavorare part-time (24h/settimana)

Precisione e affidabilità

Buona conoscenza di SAP (nice to have)

Proattività e orientamento al servizio

Buone capacità analitiche

Gestione tempestiva delle attività operative

Appartenenza alle categorie protette per invalidità civile

Sede di lavoro: Bologna.

Se sei interessato, inviaci il tuo curriculum!