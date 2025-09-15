Facility Specialist categorie protette

Seltis Hub Diversity & Inclusion ricerca un/a FACILITY SPECIALIST per un’importante azienda nel settore Food & Beverage. La posizione è riservata a persone con invalidità civile.
Responsabilità principali:
– Supporto nella gestione contabile e amministrativa della funzione Facility Manager (ordini, attivazione commesse, gestione EM).
– Supervisione delle attività di manutenzione ordinaria/programmata su impianti e utilities.
– Gestione della manutenzione correttiva tramite sistema di ticketing.
– Monitoraggio dell’approvvigionamento di materiali consumabili e setup sale per eventi.
– Supporto nella supervisione delle portinerie e gestione di eventuali criticità.
Requisiti richiesti:
- Diploma o laurea breve
- Esperienza in ruoli analoghi (preferibilmente in contesti strutturati)
- Buona conoscenza del pacchetto Office
- Capacità di lavorare in team e gestire più attività in parallelo
- Disponibilità a lavorare part-time (24h/settimana)
- Precisione e affidabilità
- Buona conoscenza di SAP (nice to have)
- Proattività e orientamento al servizio
- Buone capacità analitiche
- Gestione tempestiva delle attività operative
- Appartenenza alle categorie protette per invalidità civile
Sede di lavoro: Bologna.
Se sei interessato, inviaci il tuo curriculum!
