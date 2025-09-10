Facility Assistant

In un contesto in forte crescita nella gestione di strutture di servizi per la persona, ti occuperai di supportare il Manager nel comparto manutenzione degli edifici e impianti.
Responsabilità:
- Pianificare le manutenzioni, coordinando team interni ed esterni
- Ottimizzare i processi per migliorare l’efficienza
- Gestire le risorse
- Verificare la qualità dei servizi
- Monitorare i costi operativi
Requisiti:
- Esperienza di 1-2 anni in un ruolo di supporto nel facilities management
- Conoscenza delle operazioni di manutenzione e gestione delle strutture
- Capacità di identificare e risolvere problemi tecnici di base
- Ottima gestione del tempo e pianificazione
- Buone abilità comunicative per interagire con personale e fornitori
Sede: Castiglione d/S o zona Bergamo; spostamenti quotidiani in Lombardia/Veneto, occasionalmente trasferte di 1 notte.
Offerta:
Contratto diretto, anche a tempo indeterminato, con iniziale rimborso spese km e futura possibilità di auto aziendale. RAL 35-40K.
Se cerchi un contesto interessante e in crescita, invia il tuo CV!
