Lavoro

Facility Assistant

Offerte di Lavoro

Consulente HR di Adecco Italia Spa ricerca per importante azienda nel settore servizi/hospitality un Facility Assistant.

In un contesto in forte crescita nella gestione di strutture di servizi per la persona, ti occuperai di supportare il Manager nel comparto manutenzione degli edifici e impianti.

Responsabilità:

  • Pianificare le manutenzioni, coordinando team interni ed esterni
  • Ottimizzare i processi per migliorare l’efficienza
  • Gestire le risorse
  • Verificare la qualità dei servizi
  • Monitorare i costi operativi

Requisiti:

  • Esperienza di 1-2 anni in un ruolo di supporto nel facilities management
  • Conoscenza delle operazioni di manutenzione e gestione delle strutture
  • Capacità di identificare e risolvere problemi tecnici di base
  • Ottima gestione del tempo e pianificazione
  • Buone abilità comunicative per interagire con personale e fornitori

Sede: Castiglione d/S o zona Bergamo; spostamenti quotidiani in Lombardia/Veneto, occasionalmente trasferte di 1 notte.

Offerta:
Contratto diretto, anche a tempo indeterminato, con iniziale rimborso spese km e futura possibilità di auto aziendale. RAL 35-40K.

Se cerchi un contesto interessante e in crescita, invia il tuo CV!


