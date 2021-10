Il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, ha replicato alle accuse della ‘talpa’ Frances Haugen contro i suoi social media, definendole “illogiche”.

In una lettera aperta ai dipendenti, Zuckerberg ha assicurato che c’è il gruppo si preoccupa “profondamente di questioni come la sicurezza, il benessere e la salute mentale”.

“E’ difficile per noi assistere a una rappresentazione errata del nostro lavoro e delle nostre motivazioni”, ha scritto, “penso che molti di voi non riconoscano la falsa immagine della società che è stata dipinta”.

“L’argomentazione che deliberatamente spingiamo per il profitto contenuti che fanno arrabbiare le persone è profondamente illogica”, ha scritto ancora Zuckerberg, “facciamo soldi con le inserzioni e gli inserzionisti continuamente ci dicono che non vogliono che i loro annunci siano vicino a contenuti dannosi o furiosi. Non conosco alcuna azienda tech che vuole realizzare prodotti che rendono le persone arrabbiate o depresse. Morale, business e incentivi sui prodotti puntano tutti nella direzione opposta”.