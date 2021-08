Facebook ha aperto a tutti la fase di test di una nuova app per il lavoro a distanza attraverso la realtà virtuale e i visori Oculus Quest 2 (prodotti sempre da Facebook), che permetteranno alle persone di partecipare a riunioni insieme, senza essere fisicamente insieme.

La open beta di Horizon Workrooms (così si chiama la nuova app), il cui sviluppo è stato probabilmente accelerato dalla pandemia da coronavirus, che ha costretto molte aziende a ricorrere allo smart working, per l’azienda di Mark Zuckerberg è soprattutto il primo passo verso la costruzione del Metaverso (cos’è?), di cui lo stesso amministratore delegato ha parlato più volte nelle ultime settimane. Del resto, Facebook ha investito molto nella realtà virtuale e aumentata, sviluppando hardware come i visori Oculus Vr, lavorando su occhiali Ar e altre tecnologie e acquistando alcuni studi di sviluppo di videogiochi in realtà virtuale, come BigBox Vr.

Arrivare prima degli altri in questo spazio, che secondo molti sarà la prossima, grande novità del mondo tecnologico, permetterebbe a Facebook di avere un importante vantaggio sulla concorrenza: Andrew Bosworth, vicepresidente del gruppo Reality Labs interno all’azienda di Menlo Park, ha detto ad alcuni giornalisti (ovviamente durante una conferenza stampa in realtà virtuale) che Workrooms “dà il senso” di come Facebook immagina il Metaverso e che “questo è uno di passi fondamentali in quella direzione”.

Il Metaverso, un’invenzione cyberpunk

La parola “metaverso” è stata usata per la prima volta dallo scrittore americano Neal Stephenson nel romanzo Snow Crash, scritto nel 1992 e ormai praticamente introvabile in Italia (ma c’è una antologia recente che lo contiene, s’intitola Cyberpunk – Antologia assoluta): è solitamente usata per descrivere spazi immersivi e condivisi accessibili attraverso diverse piattaforme in cui convergono il mondo fisico e quello digitale.

Zuckerberg ha descritto il Metaverso come “Internet in carne e ossa” e dello stesso argomento hanno parlato molti altri Ad, come Satya Nadella (Microsoft), David Baszucki (Roblox Corp, videogiochi) e Shar Dubey (Match Group, dating), secondo cui questo ambiente a metà strada fra il virtuale e il reale potrebbe cambiare anche il futuro delle loro aziende.

Tornando a Workrooms, gli utilizzatori potranno creare avatar di loro stessi per incontrarsi in sale conferenze virtuali e collaborare su lavagne o documenti condivisi, interagendo allo stesso tempo fisicamente con quello che sta sulla loro scrivania e con la tastiera del computer; l’app, che si può già scaricare gratuitamente se si ha un visore Quest 2, permette il collegamento di un massimo di 16 persone contemporaneamente in un stessa stanza Vr e sino a 50 in totale in videoconferenza.

Facebook ha già fatto sapere che non utilizzerà le conversazioni e le informazioni che le persone si scambieranno in Workrooms sul loro lavoro per profilarle a scopo pubblicitario e anche che gli utenti dovranno rispettare le regole stabilite per le comunità Vr.