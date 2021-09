“Non è accurato dire che Instagram è tossico per le ragazze adolescenti”: così Facebook ha risposto all’inchiesta pubblicata due settimane fa dal Wall Street Journal, che aveva rivelato 3 anni di ricerche riservate dell’azienda di Menlo Park sull’impatto dei social delle immagini sul benessere degli utenti.

Il quotidiano aveva raccontato gli effetti negativi sul piano psicologico (come ansie, insicurezze e pensieri negativi sul proprio corpo) emersi dai dati raccolti e poi diffusi su una chat interna di uno dei colossi di Internet.

L’analisi

Un resoconto che però ha mal interpretato i contenuti di quella ricerca, sostengono ora i vertici di Facebook, anche in vista di un’audizione al Senato Usa, prevista per giovedì: Antigone Davis, global head of safety di Facebook, dovrà replicare ai vari punti critici evidenziati dal Wall Street Journal di fronte alla sottocommissione del Commercio, fornendo anche qualche dettaglio in più sul piano di un nuovo Instagram for Kids dedicato ai bambini. Secondo l’azienda, la ricerca in realtà ha dimostrato che molti dei teenager con cui hanno parlato pensano che “l’uso di Instagram li aiuti quando devono affrontare quei momenti difficili e quei problemi con cui solitamente si scontrano gli adolescenti”, si legge in un articolo pubblicato nella sezione Newsroom del sito di Facebook. “In effetti, in 11 delle 12 aree presenti sulle slide menzionate dal Journal, incluse quelle delicate come solitudine, ansia, tristezza e disturbi alimentari, molte teenager, che hanno detto di avere difficoltà con queste problematiche, hanno anche aggiunto che Instagram ha reso questi complicati momenti migliori invece che peggiori”, ha sottolineato Pratiti Raychoudhury, vicepresidente ed head of research, che ha firmato il post.

Più nel dettaglio, l’autrice dell’articolo ha fatto notare che l’immagine del corpo è stata la sola area in cui Instagram ha aggravato problematiche già sentite dalle giovani rispetto alle altre 11 aree. Ma ha anche precisato che la maggioranza delle teenager che hanno avuto difficoltà di questo tipo ha comunque sostenuto che Instagram non ha avuto impatto sulla loro situazione o l’ha resa migliore: “Tra quelle ragazze che hanno spiegato di avere problemi con l’immagine del loro corpo, il 22% ha detto che Instagram le ha fatte sentire meglio in relazione a questo aspetto e il 45,5% ha affermato che Instagram non ha avuto un impatto, né positivo né negativo”.

Una versione decisamente diversa di quella raccontata dal quotidiano americano sulla base dei documenti interni all’azienda: il Wall Street Journal aveva illustrato alcuni risultati che erano emersi dagli studi di Facebook, come il fatto che “il 32% delle adolescenti dicono che quando hanno pensieri negativi sul proprio corpo, Instagram le fa sentire peggio”; oppure che “i confronti che avvengono su Instagram possono cambiare il modo in cui le giovani donne vedono e descrivono loro stesse”; o ancora che “i ragazzini danno la colpa a Instagram per l’aumento del tasso di ansia e depressione”.

L’ipotesi

Facebook non solo ha criticato la lettura dei dati fatta dal giornale, descrivendola “inaccurata”, ha anche sottolineato che alcuni dei risultati emersi si basano su focus group composti da un campione di soli 40 teenager di Instagram nel Regno Unito e negli Stati Uniti, che hanno avuto difficoltà con tematiche come l’immagine del corpo, l’autostima o uno stato d’animo negativo. Inoltre, questa ricerca “non misura la relazione causale tra Instagram e questi problemi”, ha aggiunto Raychoudhury, sottolineando che i documenti di cui è venuto in possesso il quotidiano erano stati realizzati per le persone che “comprendono i limiti di questo studio”.