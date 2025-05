Facebook reintegra il tasto downvote nei commenti: scopri il suo vero significato

Facebook sta testando un nuovo pulsante di downvote, differente dal tasto “non mi piace”. Questa funzione, attualmente in fase sperimentale, consente di segnalare commenti ritenuti poco utili, piuttosto che esprimere disaccordo. Il downvote, visibile solo nei commenti, è rappresentato da una freccia rivolta verso il basso e non avrà visibilità pubblica, evitando conflitti. Serve come strumento di feedback costruttivo per aiutare gli algoritmi a identificare contenuti pertinenti e moderare quelli superflui.

L’idea di avere un’opzione per esprimere disapprovazione esiste da tempo, ma Facebook ha sempre esitato a implementare un tasto di disapprovazione diretto, preoccupata dagli abusi che potrebbero derivarne, come nel caso di YouTube. Il nuovo strumento di downvote mira a essere un moderatore sociale, con una didascalia che chiarisce il suo scopo: permettere agli utenti di segnalare commenti non utili in modo anonimo.

In precedenza, Facebook ha tentato di introdurre diverse reazioni nel 2016 per rendere più sfumate le emozioni espresse dai suoi utenti. Il downvote si inserisce in questo contesto, offrendo un’opzione per interazioni più riflessive senza scadere nella negatività. Tuttavia, la storia del “non mi piace” ha presentato problematiche, come nel 2012, quando truffatori sfruttarono la richiesta degli utenti per diffondere adware. Questi eventi hanno contribuito alla cautela di Meta nel non voler lanciare ufficialmente una funzione di disapprovazione.