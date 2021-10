Il social network dietro le spalle, il metaverso davanti. E in mezzo altre rivelazioni che gettano Facebook in pessima luce come non succedeva dallo scandalo Cambridge Analytica, in quattro anni che pure sono stati burrascosi. Dalle ripetute accuse di violazione della privacy alla diffusione di fake news, dalle indagini dell’Antitrust dai due lati dell’Oceano Atlantico all’uso politico della piattaforma, fino alle rivelazioni di Frances Haugen, l’ex dirigente che ha raccontato ai media come negli uffici di Menlo Park l’unica regola sempre rispettata sia quella del profitto.

I Facebook Papers

Ora i Facebook Papers aprono probabilmente la crisi peggiore di sempre per Mark Zuckerberg: le 10 mila pagine di documenti interni alla società consegnati alla Sec offrono un’immagine inquietante dei meccanismi con cui opera il social network. La prima testata a pubblicare articoli tratti da questi documenti è stata il Wall Street Journal tra settembre e ottobre, ma la Haugen ha deciso poi di renderli disponibili ad altre testate, in tutto 17 tra americane ed europee, con un embargo che è scaduto lunedì 25 ottobre. Ecco l’elenco, in continuo aggiornamento degli articoli legati ai Facebook Papers. Ne viene fuori di tutto: segnalazioni inascoltate, allarmi ignorati, appelli all’azione caduti nel vuoto, accordi con governi e interferenze dei manager per spianare la strada a politici e vip. C’è pure l’accusa secondo cui la piattaforma sarebbe usata per il traffico di essere umani.

“Una cultura aperta”

Il Ceo Mark Zuckerberg ha passato gli ultimi quattro anni a chiedere scusa pubblicamente, ma da qualche tempo pare più deciso a controbattere: “Le critiche in buona fede ci aiutano a migliorare ma penso che stiamo vedendo uno sforzo coordinato per usare selettivamente documenti trapelati per dipingere una falsa immagine della nostra compagnia”, ha detto in margine ai risultati finanziari dell’ultimo trimestre. Assai positivi, nonostante tutto: l’utile è salito del 17% a 9,1 miliardi di dollari, su ricavi in aumento del 35% a 29,01 miliardi, mentre gli utenti in tutto il mondo sono oltre 2,9 miliardi (sia pure con qualche dubbio sull’attendibilità di questi numeri). “La realtà – ha aggiunto – è che abbiamo una cultura aperta che incoraggia la discussione e la ricerca sul nostro lavoro, in modo che possiamo fare progressi su molte questioni complesse che non riguardano noi in maniera specifica”.

Cosa c’è dentro

Secondo gli articoli pubblicati dalle testate che hanno analizzato i Facebook Papers, Zuckerberg, campione della libertà di espressione negli Stati Uniti, si sarebbe piegato alla richiesta del partito comunista vietnamita di censurare i post antigovernativi. Non farlo avrebbe esposto il social al rischio di finire offline nel paese dove, secondo alcune stime, realizza un miliardo di ricavi l’anno. Sempre sul Ceo ricadrebbe la responsabilità di diverse decisioni sui post su politici e celebrità. I documenti rivelano interferenze dei manager per consentire ai vip di postare qualsiasi cosa a prescindere da eventuali violazioni delle regole. “In molti casi la decisione sul mancato rispetto delle norme” da parte di persone di alto profilo “è stata presa da manager e in alcuni casi da Zuckerberg”, ha denunciato un dipendente.

La lotta alla cattiva o falsa informazione – hanno denunciato ancora i dipendenti – è minata da considerazioni politiche. Il problema dei discorsi di incitamento all’odio è particolarmente evidente nei Paesi in cui si parlano lingue diverse dall’inglese, dove si concentrano i maggiori sforzi per affinare l’algoritmo e introdurre la moderazione umana: ad esempio India, Etiopia, Medio Oriente.

Il caso Trump

Oltre a gettare ombre su Zuckerberg in prima persona, i documenti sollevano però molti dubbi sul ruolo di Facebook nella disinformazione sulle elezioni e l’attacco del 6 gennaio a Washington, con l’incapacità di agire sul movimento Stop the Steal dei fan di Donald Trump. Ricerche interne hanno mostrato la consapevolezza dei manager della società sui problemi legati ai discorsi d’odio e alla disinformazione, alla quale contribuiscono proprio i prodotti creati da Facebook e le sue politiche. Ne scrive diffusamente The Atlantic, in un lunghissimo report basato sui Facebook Papers, dove sono pubblicati anche i messaggi interni dei dipendenti

I messaggi

Mentre i sostenitori di Trump attaccano Capitol Hill, un dipendente scrive su Workspace, la chat interna cui partecipano anche Zuckerberg e tutti i dirigenti del social network: “È uno dei giorni più bui nella storia della democrazia e dell’autogoverno. La storia non ci giudicherà con benevolenza”. “Sono stanco di luoghi comuni; voglio provvedimenti”, scrive un altro. “Non siamo un’entità neutrale”. “C’erano dozzine di gruppi Stop the Steal attivi fino a ieri, e dubito che abbiano tenuto nascoste le loro intenzioni. Di nuovo, apprezzo enormemente la vostra risposta e il dialogo, ma sono semplicemente esausto dal peso qui. Siamo Facebook, non una start up ingenua. Con le risorse senza precedenti che abbiamo, dovremmo fare meglio”. E ancora un altro: “Non solo non agiamo contro la disinformazione elettorale nei commenti, ma li amplifichiamo e diamo loro una distribuzione più ampia. Perché?”

Facebook ha gestito le preoccupazioni dei suoi dipendenti in vari modi. Una delle sue tattiche più intelligenti è sottolineare, come ha fatto appunto Zuckerberg, la “cultura aperta” dell’azienda: formalmente si professa la massima trasparenza, ma nei fatti viene ignorata la sostanza delle denunce.