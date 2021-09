Facebook Italia, già adesso presente nell’Hub di LVenture Group con Binario F from Facebook (la community hub dedicata alle competenze digitali), supporta Luiss EnLabs, l’acceleratore di startup di LVenture. Un ulteriore passo per realizzare iniziative congiunte tra le due aziende sui temi dell’innovazione e delle competenze digitali: il primo passo? Sarà #ToTheNext, format di eventi online per approfondire le opportunità di crescita dell’Italia nella ripartenza post Covid-19. Non solo: il 29 settembre ci sarà anche il primo appuntamento dedicato all’imprenditoria femminile che ospiterà gli interventi di Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia e Chiara Corazza, Special Representative di Women’s Forum per il G7 e G20. Il titolo dell’evento? Tutto un programma: “Innovazione e leadership al femminile per la Ripresa”.

“Siamo lieti – spiega Angelo Mazzetti, Head of Public Policy – Italy, Greece, Malta and Cyprus di Facebook – di proseguire la nostra collaborazione con LVenture Group, con cui lavoriamo già dal 2018 per uno dei maggiori progetti che Facebook sta portando avanti in Italia, Binario F, il nostro community hub dedicato allo sviluppo delle competenze digitali. Da anni ci impegniamo per accompagnare le aziende italiane nel percorso verso la trasformazione digitale, ma la crisi economica generata dall’emergenza sanitaria ci ha mostrato quanto questo sia vitale per le imprese e l’economia italiana. L’innovazione, che fa parte della nostra mission, è un passaggio obbligatorio per continuare a crescere come Paese ed essere competitivi a livello internazionale, e noi vogliamo continuare ad essere a fianco delle imprese innovative in questo momento così delicato, per far sì che possano sfruttare al meglio le opportunità in arrivo grazie al Next Generation EU”