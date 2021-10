Dopo sei ore di blackout, uno dei più lunghi e complessi nella storia di Facebook, Mark Zuckerberg si è palesato – finalmente – sul suo social network, per chiedere scusa: “Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger stanno tornando online ora. Scusate per l’interruzione di oggi, so quanto vi affidate ai nostri servizi per rimanere connessi con le persone a cui tenete”.

Qualche riga più sotto, tra i commenti più apprezzati, c’è quello del padre Edward Zuckerberg: “Potreste aver contribuito al prossimo baby boom tra nove mesi!”. Ma c’è poco da scherzare, per Facebook. In seguito al grave disservizio, il giorno dopo le rivelazioni della sua ex dipendente Frances Haugen alla popolare trasmissione 60 Minutes, le azioni Facebook sono scese del 5%.

Oltre a quelle del suo fondatore, sono arrivate anche le scuse ufficiali di Facebook:”Alla grande comunità di persone e imprese nel mondo che si affidano a noi: ci dispiace. Abbiamo lavorato duro per riattivare le nostre app e i nostri servizi e siamo felici di poter dire che tutto è tornato online, ora. Grazie per averci sostenuto”.

Non sono state ore facili per il colosso di Menlo Park. I reporter del New York Times, durante il lunghissimo down, riportavano i problemi incontrati dai dipendenti al lavoro per risolvere il problema: in molti non riuscivano ad accedere agli edifici di Facebook perché il loro badge non funzionava. E poi il caos delle mail: Facebook non era raggiungibile e lo stesso accadeva agli indirizzi di posta elettronica degli impiegati.

Facebook, WhatsApp e Instagram sono andati giù, all’improvviso, per un problema di Dns. In pratica ogni computer deve convertire gli indirizzi che usiamo, come “http://www.facebook.com” appunto, in un indirizzo Ip (che è numerico) in modo che il browser o un’app possano connettersi al sito. Per ore i Dns di Facebook che permettono questa conversione – una sorta di mappatura tra nomi e numeri – non hanno funzionato, e questo ha reso i suoi servizi irraggiungibili dagli utenti.