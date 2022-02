Meta, la compagnia di Mark Zuckerberg che raccoglie Facebook, WhatApp, Instagram e Oculus, ha perso 500 miliardi di dollari da agosto, quando è stata annunciata la riorganizzazione e il cambio di nome. Secondo il New York Magazine, quella che prima era la sesta compagnia al mondo per capitalizzazione di mercato è ora uscita dalla top ten rimpiazzata da due società di fabbricazione di chip (Berkshire Hathaway e Tencent). I motivi della debacle non sono ovviamente tutti nel cambio di nome: il sistema basato su tracking delle pubblicità è stato messo a dura prova da Apple, che negli ultimi tempi ha affinato i sistemi di privacy di iOS e MacOS. Nei prossimi due anni anche Google si adeguerà in questo senso.

Sembra che tra gli inserzionisti ci sia una corsa a dirottare gli investimenti da Facebook, considerato non più profittevole, a Google. Gli scandali sulla gestione dei dati degli utenti sono un’altra spina nel fianco per Zuckerberg, senza contare la concorrenza spietata di altri social network come TikTok. Nonostante la situazione fin qui delineata, Zuckerberg ha ancora dalla sua un valore di mercato di 74 miliardi di dollari, e Meta ha accumulato 39 miliardi in profitto nel 2021. Il CEO ha quindi pieni poteri e tutte le risorse necessarie per portare avanti la sua visione del futuro, che come già largamente annunciato si muove lungo la creazione di un metaverso che utilizzerà la realtà aumentata e quella virtuale per creare mondi paralleli in cui lavorare, giocare e socializzare.