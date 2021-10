Terzo trimestre da record per Facebook che ha registrato guadagni migliori del previsto, anche se in piena polemica per i documenti interni trapelati on line. Il gigante dei social media ha realizzato infatti profitti per 9 miliardi di dollari nel trimestre, rispetto ai 7,8 dell’anno scorso.

Un incremento che è arrivato nonostante un nuovo aggiornamento sulla privacy del sistema operativo iOS 14 di Apple, che ha reso più difficile per i marchi indirizzare gli annunci a utenti specifici. E nonostante le polemiche legate al fatto che Facebook – secondo le dichiarazioni di un ex dipendente – antepone il profitto alla sicurezza degli utenti. In ogni caso negli ultimi 12 mesi il gigante dei social media ha affermato che la sua base di utenti mensile è cresciuta del 6% a 2,91 miliardi. Tuttavia, nonostante i suoi forti profitti, le sue entrate hanno leggermente inferiore alle aspettative degli analisti.

L’azienda ha dichiarato comunque che quest’anno spenderà circa 10 miliardi di dollari nella sua divisione del metaverso, nota come Facebook Reality Labs, che ha il compito di creare hardware, software e contenuti di realtà aumentata e virtuale. E, nonostante le accuse, le azioni di Facebook sono aumentate dell’1,3% nel trading after hour di lunedì. E le azioni dell’azienda sono aumentate di circa il 20% finora quest’anno.