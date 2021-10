Stamattina la prima frase che ha detto mio figlio svegliandosi è stata: “Papà, è tornato Whatsapp?”. Non credo sia stato il solo a farsi questa domanda. Il blocco di Whatsapp, Facebook e Instagram di ieri è stato particolarmente lungo e ci ha ricordato ancora una volta che dei social network non possiamo e non vogliamo fare a meno.

Eppure ieri si è svolta un’altra puntata della saga dei Facebook Files, l’inchiesta del Wall Street Journal che sta pubblicando da settimane documenti interni che rivelano come Mark Zuckerberg e i suoi sappiano benissimo di certi possibili effetti nocivi di come funzionano i social network ma non li evitano, anzi, li abbiano incentivati, per aumentare la nostra attività online e quindi i loro profitti. Chiariamo: non sono i social network ad essere sbagliati in sé, sono gli algoritmi che li governano ad essere stati progettati male se incentivano, e premiano, i nostri istinti peggiori: sparare balle, aggredire il prossimo, litigare.

(reuters)

Epperò, detto che i social network possono e debbono cambiare, non dobbiamo fare l’errore di credere che prima di Facebook vivessimo in un mondo bellissimo. Che prima nella storia dell’umanità non ci siano state stragi, violenze, soprusi, truffe. Che prima fossimo tutti e sempre gentili. I social network, per come funzionano adesso, amplificano e moltiplicano i nostri lati peggiori. Ma Mark Zuckerberg non ha inventato il male del mondo, semplicemente ci lucra. E quindi mentre giustamente ci preoccupiamo di avere social network migliori, ricordiamoci di combattere le ingiustizie e i soprusi che avvengono fuori dalla rete. E’ comodo pensare che sia sempre tutta colpa dei social, ma è anche questa una fake news.