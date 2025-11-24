Facebook e Google dominano il mercato USA

I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima.

L’interazione con social network e piattaforme esterne permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questa Applicazione. Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network.

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook, forniti da Facebook, Inc. Dati personali raccolti includono Cookie e Dati di utilizzo, con luogo del trattamento negli Stati Uniti.

I servizi di statistica, come Google Analytics, permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente. Google Analytics utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.

Tra i servizi di statistica si includono anche Google Analytics con IP anonimizzato, Monitoraggio conversioni di Facebook Ads, Monitoraggio conversioni di Google AdSense ed Estensione Display Advertisers per Google Analytics. Questi servizi raccolgono dati personali come Cookie e Dati di utilizzo, con luogo del trattamento negli Stati Uniti.

Inoltre, sono presenti servizi di visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne, come il Widget Video YouTube e Google Fonts, che permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi. Anche questi servizi raccolgono dati personali come Cookie e Dati di utilizzo, con luogo del trattamento negli Stati Uniti.