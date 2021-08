L’autorità antitrust statunitense torna alla carica contro Facebook, depositando un nuovo dossier in cui si accusa il gigante dei social media di abuso di posizione dominante e di monopolio illegale nel settore. La nuova mossa della Federal Trade Commission (Ftc) segue la decisione di un giudice federale che nel giugno scorso aveva respinto il primo reclamo, infliggendo un sonoro schiaffo ai tentativi delle autorità americane di limitare il potere sempre più debordante della Silicon Valley.

Il caso

Nel mirino delle autorità antitrust statunitensi soprattutto le contestate acquisizioni da parte di Facebook di Instagram nel 2012 e poi di WhatsApp nel 2014, una concentrazione ritenuta eccessiva ed anticoncorrenziale e che dovrebbe essere spezzata con una separazione. A giugno il giudice James Boasberg aveva ritenuto la documentazione depositata dalla Federal Trade Commission insufficiente per stabilire in maniera plausibile che Facebook ha il monopolio dei social network controllando il 60% del mercato. Ora, nelle 80 pagine della nuova denuncia della Ftc, si insiste sulle pratiche anticoncorrenziali che il colosso di Mark Zuckerberg continuerebbe a seguire attraverso uno schema illegale definito ‘buy or bury’, in pratica attraendo gli sviluppatori delle applicazioni sulla sua piattaforma e poi ‘seppellendoli’ quando queste app diventano una minaccia competitiva. L’antitrust inoltre sottolinea che realtà come Twitter, Snapchat,TikTok o Youtube non possono essere assolutamente paragonati a Facebook sul fronte dell’interazione sociale, Facebook che quindi manterrebbe una posizione dominante inaccettabile sul mercato.

Ora gli uomini di Zuckerberg hanno tempo fino al 4 ottobre per replicare alle accuse, con i vertici di Menlo Park che per adesso si limitano a definire l’azione della Federal Trade Commission “inutile”. Diversi commentatori osservano come il caso Facebook potrebbe avere come effetto quello di alimentare gli sforzi in Congresso per imporre dei seri limiti a Big Tech. La Camera del Congresso Usa infatti ha di fronte sei diversi provvedimenti che prevedono l’introduzione di controlli e regole più stringenti sui colossi della Silicon Valley, incluso un testo che prevede quello che viene definito lo ‘spezzatino’, così da limitarne la loro forza. Con la separazione di Facebook da WhatsApp o da Instagram.