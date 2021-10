Facebook ha annunciato che creerà 10mila nuovi posti di lavoro nei prossimi 5 anni nella Unione europea: secondo i vicepresidenti Nick Clegg e Javier Olivan, l’Europa “sarà messa al centro dei nostri piani per aiutare a costruire il metaverso, la piattaforma informatica del futuro, una nuova generazione di esperienze virtuali interconnesse che utilizzano tecnologie come la realtà virtuale e aumentata”.

Il futuro oltre Internet

La società di Menlo Park ha spiegato che “nell’iniziare il viaggio per trasformare il metaverso in una realtà, una delle più urgenti priorità per Facebook è quella di trovare ingegneri altamente specializzati: non vediamo l’ora di lavorare con i governi di tutta l’Ue per trovare le persone giuste e i mercati giusti per portare avanti questo obiettivo, come parte di una prossima campagna di reclutamento che avverrà in tutta la regione”.