"Face Value: il glamour della celebrità analogica"

La mostra Face Value: Celebrity Press Photography, in programma al MoMA dal 28 giugno 2025 al 21 giugno 2026, esplora la storia dell’immagine pubblica prima dell’era digitale. Attraverso oltre 200 ritratti d’archivio, si analizza il culto della personalità analogica, con celebrità come Clara Bow, Oprah Winfrey, Elvis Presley e Diana Ross. Curata da Ron Magliozzi, Katie Trainor e Cara Shatzman, l’esposizione offre un’autopsia elegante di come la celebrità venisse costruita oltre il più recente concetto di viralità.

Il titolo Face Value riflette il "valore facciale" delle celebrità, esaminando quanto potesse essere manipolata l’immagine di un volto prima dell’era del digitale. Le fotografie mostrano una sofisticata estetica di editing, dove il ritocco era standard; ad esempio, il ritratto di Joan Crawford risulta estremamente elaborato rispetto a un’immagine non ritoccata di Carole Lombard. Le immagini sono selezionate da archivi editoriali come Photoplay e Dell, includendo non solo attori ma anche atleti e figure pubbliche.

La mostra evidenzia anche le disparità di genere nella rappresentazione delle celebrità, con le donne raffigurate come eteree e perfette, mentre gli uomini appaiono più dinamici. La selezione di opere, alcune inedite, mette in luce il ruolo dei fotografi e dei redattori nel plasmare l’immagine pubblica, dimostrando che, prima dell’era sociale, l’industria del glamour era controllata da pochi. In un contesto contemporaneo caratterizzato dall’auto-rappresentazione, la mostra invita a riflettere sulla costruzione dell’identità e del controllo nell’epoca della celebrità.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.rollingstone.it