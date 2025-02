Faccio cose, vedo gente: due lobbisti a spasso nei palazzi del potere

Dal 17 gennaio è disponibile in libreria il romanzo “Faccio cose vedo gente” di Zeno Maria Pareli, pseudonimo di un lobbista che, nella sua opera d’esordio, decide di restare anonimo per svelare il mondo dei lobbisti. I protagonisti, Leo ed Enzo, si definiscono i “lobbisti più gaudenti della Capitale” e offrono un’idea del loro lavoro nei palazzi del potere di Roma, rivelando il loro modus operandi e qualche segreto del settore.

Il romanzo è caratterizzato da una narrazione leggera, che descrive le vite di due professionisti rigorosi e talvolta cinici, ma appassionati di jazz e whiskey. Durante il giorno, navigano abilmente l’ambiente politico romano, ingrassando il loro ruolino di incontri con personaggi scaltri. La loro vita notturna, invece, è caratterizzata da momenti di relax e svago, dove il whisky e il jazz diventano antidoti allo stress lavorativo.

Con le storie di Leo ed Enzo, l’autore esplora dilemmi etici e la dimensione reale del lobbismo, cercando di sfatare miti e false immagini associate a questa professione. Pareli sottolinea come, nonostante la sua rilevanza, il lavoro del lobbista rimanga sconosciuto ai più, con molte persone che ne abusano senza comprenderne appieno le dinamiche. Descrive inoltre le differenze tra veri lobbisti e chi, per opportunismo o ignoranza, si spaccia per tale, rivelando un mestiere considerato borderline nell’ambito delle democrazie avanzate.