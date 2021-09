Che la situazione sia già cambiata è evidente. Ma quel che colpisce delle previsioni fatte dal Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (Cmcc) rispetto all’aumento delle precipitazioni e dei giorni di caldo intenso da qui al 2080 è la soglia minima. Nel caso di Napoli, due mesi di temperature oltre i 30 gradi, Milano è a 30 giorni, Roma a più 28.

Cosa possono fare le città

“E tutto ciò solo se si corre ai ripari fin d’ora”, spiega Donatella Spano, a capo della ricerca Cmcc. “Le metropoli sono responsabili del 70 per cento delle emissioni di gas serra occupando però appena il 3 per cento del territorio. Il contributo che possono dare è sensibile, sia nel ridurre la CO2 sia nel mitigare ondate di calore e altri eventi estremi. Dal rivedere il sistema del trasporto pubblico, per renderlo più sostenibile ed efficace così da ridurre il traffico, all’efficientamento energetico, passando per i sistemi di drenaggio dell’acqua, l’ampliamento degli spazi verdi, l’uso di asfalto diversi che assorbano meno il calore”.

Un esperto di resilienza per le metropoli sotto attacco

In Italia i cambiamenti sono già in atto, come dimostrano i focus qui sotto da sei città. Ma alcune amministrazioni hanno cominciato a muoversi, altre sono ancora agli studi di fattibilità e ai piani di intervento, tante non si sono poste il problema. Nel frattempo ad Atene hanno creato una nuova carica, quella di consigliere per la resilienza e la sostenibilità. Parigi ha una figura simile così come Città del Messico, Miami o Freetown. E alcuni di questi funzionari sono stati chiamati in primis per combattere gli effetti delle temperature record. Servono però competenze specifiche per ruoli del genere, non c’è più spazio per i ritardi o gli improvvisati, sottolineano al Cmcc.