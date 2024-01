Facchinetti e Taylor Swift a Sanremo, Amadeus ci casca: “Trovo i soldi”

Sebastian Gazzarrini per Le Iene ha incontrato Francesco Facchinetti, facendogli credere di volergli fare un’intervista sul tema dell’intelligenza artificiale. Con l’inganno la iena ha preso il telefono del manager e ha inviato ad alcuni contatti della sua rubrica la sua voce campionata. Gazzarrini ha fatto bendare e legare Francesco e poi l’ha avvisato: “Adesso manderemo ad alcuni numeri di tuoi contatti, dei messaggi usando la tua voce creata dall’AI“.

Facchinetti e i messaggi con la sua voce ad Amadeus: “Ti porto Taylor Swift a Sanremo”.

Sebastian (con la voce di Francesco) ha inviato un messaggio ad Amadeus, facendogli credere di poter portare Taylor Swift a Sanremo 2024: “Ama ciao, se hai bisogno di un nuovo manager io ci sono. E poi se vuoi ti porto Taylor Swift alla finale di Sanremo“.

Il conduttore del Festival c’è cascato con tutte le scarpe: “Ciao Franci ci sono! Senti un po’, ma Taylor Swift alla finale è una battuta o ce la fai veramente? Perché se ce la fai veramente allora avviamo una trattativa. Perché il fatto è che i soldi stanno finendo. Insomma tu fammi sapere, a parte gli scherzi. Se veramente c’è possibilità o meno dimmelo, così io poi parlo con la Rai“.

E quando Facchinetti in versione AI gli ha chiesto il budget a disposizione, Amadeus ha risposto: “Eh no Franci, io non ho idea. So che siamo agli sgoccioli, però riusciamo a trovare, io poi faccio pressioni. L’importante è sapere oggettivamente se riesci a farla venire. Ecco, io non ho budget di *** mila Euro. Questo te lo volevo dire. Poi è chiaro che Taylor Swift è tanta roba. E quindi se c’è io blocco altre cose e do la priorità a lei“.

Adesso è chiaro perché non ci sono ospiti internazionali.



